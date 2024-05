Сі Цзіньпінь переговорив з Віктором Орбаном — про що домовились прибічники Путіна

Президент Китаю Сі Цзіньпінь та президент Угорщини Віктор Орбан

Президент Китаю Сі Цзіньпінь зустрівся з угорським лідером Віктором Орбаном у четвер, 9 травня. Відомо, що лідери активно обговорювали нарощення економічної та політичної співпраці.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

Цзіньпінь придумав, як отримати прихильність Орбана

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь пообіцяв угорському колезі Віктору Орбану наростити інвестиції в залізничний транспорт та енергетику в Угорщині. Мовляв, таким чином Китай хоче "відкрити ворота" до Європейського союзу та ефективніше розповсюджувати продукцію для торговельного бізнесу з китайського бізнесу.

В ЗМІ зазначають, що Віктор Орбан навряд зможе відмовитися від звабливої пропозиції, адже в Угорщині помітно відчутне економічне послаблення. Тож мільярди доларів від китайських компаній, які надійдуть до країни впродовж семи років є привабливою ідеєю. Кошти першочергово спрямують на розвиток галузі виробництва електромобілів в Угорщині.

Орбан знову йде наперекір європейській політиці

Між Китаєм та Європейським союзом торговельні відносини помітно зіпсувалися. Нещодавно США звинуватили Китай у неконтрольованому нарощуванні виробничих потужностей, які шкодять "зеленій політиці" та засмічують довкілля.

Але Угорщина, яка теж входить в блок ЄС, пішла ва-банк та погодилась зміцнювати економічні зв'язки з Китаєм. Відтак в країні може з'явитися китайський завод-гігант з виробництва автомобілів BYD Co. Китайська компанія Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. вже зараз будує завод вартістю 7,3 мільярда євро в східному місті Дебрецен.

Окрім будівництва заводів, Китай та Угорщина домовились про модернізацію застарілої залізничної мережі, а також розбудову додаткової інфраструктури, яка об'єднає аеропорт Будапешта та центр столиці. Тим часом напруга між Пекіном та Брюсселем дедалі зростає, адже західноєвропейські лідери звинувачують уряд Сі в наповненні їхніх ринків дешевим експортом, який загрожує робочим місцям в країнах. Підтримка Росії з боку Сі, попри її війну в Україні, ще більше вивела з рівноваги відносини.

Нагадаємо, США відкрито звинуватили Китай у підтримці російського вторгнення в Україну. А німецькі інвестори висловили невдоволення політикою, яку веде Віктор Орбан.