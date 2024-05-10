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Цзиньпинь встретился с Орбаном в Венгрии — что задумали "друзья" Путина

10 мая 2024 04:29
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Си Цзиньпинь переговорил с Виктором Орбаном — о чем договорились сторонники Путина
Президент Китая Си Цзиньпинь и президент Венгрии Виктор Орбан
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Президент Китая Си Цзиньпинь встретился с венгерским лидером Виктором Орбаном в четверг, 9 мая. Известно, что лидеры активно обсуждали наращивание экономического и политического сотрудничества.

Об этом пишет Bloomberg.

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Лидер Китая Си Цзиньпинь пообещал венгерскому коллеге Виктору Орбану нарастить инвестиции в железнодорожный транспорт и энергетику в Венгрии. Мол, таким образом, Китай хочет "открыть ворота" в Европейский союз и эффективнее распространять продукцию для торгового бизнеса из китайского бизнеса.

В СМИ отмечают, что Виктор Орбан вряд ли сможет отказаться от обольстительного предложения, ведь в Венгрии заметно ощутимое экономическое ослабление. Поэтому миллиарды долларов от китайских компаний, которые поступят в страну в течение семи лет, являются привлекательной идеей. Средства в первую очередь направят на развитие отрасли производства электромобилей в Венгрии.

Орбан снова идет наперекор европейской политике

Между Китаем и Европейским союзом торговые отношения заметно испортились. Недавно США обвинили Китай в неконтролируемом наращивании производственных мощностей, которые вредят зеленой политике и засоряют окружающую среду.

Но Венгрия, тоже входящая в блок ЕС, пошла ва-банк и согласилась укреплять экономические связи с Китаем. Следовательно, в стране может появиться китайский завод-гигант по производству автомобилей BYD Co. Китайская компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. уже сейчас строит завод стоимостью 7,3 млрд евро в восточном городе Дебрецен.

Кроме строительства заводов, Китай и Венгрия договорились о модернизации устаревшей железнодорожной сети, а также о строительстве дополнительной инфраструктуры, которая объединит аэропорт Будапешта и центр столицы. Между тем напряжение между Пекином и Брюсселем растет, ведь западноевропейские лидеры обвиняют правительство Си в наполнении их рынков дешевым экспортом, угрожающим рабочим местам в странах. Поддержка России со стороны Си, невзирая на ее войну в Украине, еще больше вывела из равновесия отношения.

Напомним, США открыто обвинили Китай в поддержке российского вторжения в Украину. А немецкие инвесторы выразили недовольство политикой , которую ведет Виктор Орбан.

Китай
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Си Цзиньпинь
Россия

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