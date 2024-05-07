Стало відомо, які шість країн ЄС відвідають "інавгурацію" Путіна

Володимир Путін. Фото: Reuters

Так звану "інавгурацію" Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня, відвідають представники шести країн Європейського Союзу. Бельгія, яка також була у списку, раптово скасувала візит свого дипломата.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що "інавгурацію" Путіна у Москві 7 травня відвідають такі країни:

Франція;

Угорщина;

Словаччина;

Греція;

Мальта;

Кіпр.

Відомо, що ще станом на вечір 6 травня у переліку була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля.

Нагадаємо, раніше у МЗС України зробили заяву щодо "інавгурації" Путіна. Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ.

До слова, Європейський парламент визнав нелегітимним президента Росії Володимира Путіна. Там розкритикували цьогорічні "вибори" російського президента та їх проведення на окупованих територіях України.

Депутати Європейського парламенту також обурилися, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вітав Путіна з "перемогою" на виборах.