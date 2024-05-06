Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У МЗС України зробили заяву щодо завтрашньої "інавгурації" Путіна arrow

У МЗС України зробили заяву щодо завтрашньої "інавгурації" Путіна

6 травня 2024 17:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У МЗС України зробили заяву щодо завтрашньої "інавгурації" Путіна
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Росії у вівторок, 7 травня, відбудеться "інавгурація" введення на посаду президента Володимира Путіна. Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ.

Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства закордонних справ, яку оприлюднили в понеділок, 6 травня.

Читайте також:

Коментар МЗС щодо "інавгурації" Путіна 7 травня

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що за допомогою церемонії введення на посаду російська влада намагається створити для усього світ ілюзію законності майже довічного перебування Путіна при владі.

Так, під час проведення так званих "виборів" Росія порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин: Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі та десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. 

"Брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих РФ суверенних територіях України — частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", — йдеться в заяві.

Зокрема, в Криму росіяни за допомогою погроз і шантажу залучили до "виборів" мільйони громадян України. Ці дії вкотре доводять, що керівництво Росії не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти повномасштабну збройну агресію проти України. А для виправдовування своїх дій Кремль використовує участь виборців й підсумки голосування.

"Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер МКС на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Росії", — наголосили в МЗС.

Там додали, що резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи та Європарламенту підтверджують нелегітимність проведення "виборів" на окупованих територіях України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів. 

Нагадаємо, Європейський парламент визнав нелегітимним президента Росії Володимира Путіна. Там розкритикували цьогорічні "вибори" в РФ та їх проведення на окупованих територіях України.

Також ми писали, що Латвія приєднується до країн, чиї дипломати не підуть на офіційні заходи у Москві з нагоди "інавгурації" Путіна після "перевиборів".

володимир путін
вибори
МЗС
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень