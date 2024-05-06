У МЗС України зробили заяву щодо завтрашньої "інавгурації" Путіна

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У Росії у вівторок, 7 травня, відбудеться "інавгурація" введення на посаду президента Володимира Путіна. Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ.

Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства закордонних справ, яку оприлюднили в понеділок, 6 травня.

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У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що за допомогою церемонії введення на посаду російська влада намагається створити для усього світ ілюзію законності майже довічного перебування Путіна при владі.

Так, під час проведення так званих "виборів" Росія порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин: Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі та десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

"Брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих РФ суверенних територіях України — частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", — йдеться в заяві.

Зокрема, в Криму росіяни за допомогою погроз і шантажу залучили до "виборів" мільйони громадян України. Ці дії вкотре доводять, що керівництво Росії не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти повномасштабну збройну агресію проти України. А для виправдовування своїх дій Кремль використовує участь виборців й підсумки голосування.

"Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер МКС на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Росії", — наголосили в МЗС.

Там додали, що резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи та Європарламенту підтверджують нелегітимність проведення "виборів" на окупованих територіях України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів.

Нагадаємо, Європейський парламент визнав нелегітимним президента Росії Володимира Путіна. Там розкритикували цьогорічні "вибори" в РФ та їх проведення на окупованих територіях України.

Також ми писали, що Латвія приєднується до країн, чиї дипломати не підуть на офіційні заходи у Москві з нагоди "інавгурації" Путіна після "перевиборів".