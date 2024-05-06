В МИД Украины сделали заявление по поводу завтрашней "инаугурации"Путина

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

В России во вторник, 7 мая, состоится "инаугурация" вступления в должность президента Владимира Путина. Украина не видит правовых оснований признания Путина демократически избранным и легитимным президентом РФ.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства внутренних дел, обнародованном в понедельник, 6 мая.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что с помощью церемонии введения в должность российские власти пытаются создать для всего мира иллюзию законности почти пожизненного пребывания Путина у власти.

Так, во время проведения так называемых выборов Россия нарушила положения многочисленных международных документов, которые являются основой современной системы международных отношений: Устав ООН, Декларацию о принципах международного права, Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничество в Европе и десятки резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

"Брутальным нарушением общепризнанных норм и принципов международного права стала незаконная организация так называемого избирательного процесса на временно оккупированных РФ суверенных территориях Украины — частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", — говорится в заявлении.

В частности, в Крыму россияне с помощью угроз и шантажа привлекли к "выборам" миллионы граждан Украины. Эти действия еще раз доказывают, что руководство России не признает своей ответственности и не собирается прекращать полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. А для оправдания своих действий Кремль использует участие избирателей и итоги голосования.

"Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер МКС на арест Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом России", — отметили в МИД.

Там добавили, что резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Европарламента подтверждают нелегитимность проведения выборов на оккупированных территориях Украины, их недемократический характер на территории РФ и фактически отрицают легитимность их результатов.

Напомним, Европейский парламент признал нелегитимным президента России Владимира Путина. Там подвергли критике нынешние "выборы" в РФ и их проведение на оккупированных территориях Украины.

Также мы писали, что Латвия присоединяется к странам, дипломаты которых не пойдут на официальные мероприятия в Москве по случаю "инаугурации" Путина после "перевыборов".