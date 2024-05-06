Латвія не надсилатиме своїх дипломатів на "інавгурацію" Путіна

Четверта інавгурація Путіна у 2018 році. Фото: Радіо Свобода

Латвія приєднується до країн, чиї дипломати не підуть на офіційні заходи у Москві з нагоди інавгурації правителя Росії Володимира Путіна після "перевиборів".

Про це оголосила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у соцмережі X у понеділок, 6 травня.

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Голова латвійського МЗС заявила, що дипломати її країни не будуть присутні на так званій інавгурації очільника Кремля.

Latvijas diplomāti nepiedalīsies agresorvalsts vadītāja inaugurācijā.



Latvian Embassy representatives will not attend the inauguration of the head of an aggressor state, which is attacking everything we stand for.



Putin is wanted for war crimes by the ICC. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 5, 2024

"Представники посольства Латвії не будуть присутні на інавгурації очільника держави-агресора, яка атакує усе, що цінне для нас. Міжнародний кримінальний суд розшукує Володимира Путіна у зв’язку з воєнними злочинами", — заявила очільниця відомства Байба Браже.

У візиті на подію, яка відбудеться 7 травня, також уже відмовили Чехія та Естонія.

Нагадаємо, Європейський парламент визнав нелегітимним президента Росії Володимира Путіна. Там розкритикували цьогорічні вибори російського президента та їх проведення на окупованих територіях України.

Депутати Європейського парламенту також обурилися, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вітав Путіна з "перемогою" на виборах.

Також ми повідомляли, що Путін доручив провести навчання із застосування ядерної зброї. Найближчим часом їх проведе Міноборони РФ.