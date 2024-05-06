Путін доручив Генштабу РФ провести навчання із застосування ядерної зброї — що відомо
Російський диктатор Володимир Путін доручив провести навчання із застосування ядерної зброї. Найближчим часом його проведе Міноборони країни-агресора.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Росії у Telegram у понеділок, 6 травня.
Навчання із застосування ядерної зброї у Росії
"За дорученням верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації, з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту", — йдеться у повідомленні.
У Міноборони РФ зазначили, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.
Москва заявляє, що навчання нібито потрібні для реагування на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в розробці супутника з ядерною зброєю. Там заявили, що саме тому Москва у Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції щодо заборони розміщення зброї масового ураження в космосі.
Також Росія перекинула комплекси тактичної ядерної зброї на кордон із Фінляндією. Відомо, що у республіці Карелія було розміщено оперативно-тактичні комплекси "Іскандер-М".
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