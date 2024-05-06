Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Путін доручив Генштабу РФ провести навчання із застосування ядерної зброї — що відомо arrow

Путін доручив Генштабу РФ провести навчання із застосування ядерної зброї — що відомо

6 травня 2024 11:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін доручив Генштабу РФ провести навчання із застосування ядерної зброї — що відомо
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін доручив провести навчання із застосування ядерної зброї. Найближчим часом його проведе Міноборони країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Росії у Telegram у понеділок, 6 травня.

Читайте також:

Навчання із застосування ядерної зброї у Росії

"За дорученням верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації, з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ зазначили, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Москва заявляє, що навчання нібито потрібні для реагування на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації.

null
Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в розробці супутника з ядерною зброєю. Там заявили, що саме тому Москва у Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції щодо заборони розміщення зброї масового ураження в космосі.

Також Росія перекинула комплекси тактичної ядерної зброї на кордон із Фінляндією. Відомо, що у республіці Карелія було розміщено оперативно-тактичні комплекси "Іскандер-М".

Міноборони
володимир путін
росіяни
ядерна зброя
окупанти
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації