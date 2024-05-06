Путін доручив Генштабу РФ провести навчання із застосування ядерної зброї — що відомо

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін доручив провести навчання із застосування ядерної зброї. Найближчим часом його проведе Міноборони країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Росії у Telegram у понеділок, 6 травня.

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"За дорученням верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації, з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ зазначили, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Москва заявляє, що навчання нібито потрібні для реагування на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації.

Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в розробці супутника з ядерною зброєю. Там заявили, що саме тому Москва у Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції щодо заборони розміщення зброї масового ураження в космосі.

Також Росія перекинула комплекси тактичної ядерної зброї на кордон із Фінляндією. Відомо, що у республіці Карелія було розміщено оперативно-тактичні комплекси "Іскандер-М".