США обвинувачують Росію у створенні супутника, що несе ядерну зброю, — Reuters

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в розробці супутника з ядерною зброєю. Там заявили, що саме тому Москва у Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції щодо заборони розміщення зброї масового ураження в космосі.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

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У середу, 24 квітня, Росія наклала вето на розроблену США резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала країни запобігти "гонці" озброєнь у космічному просторі. Це змусило Штати замислитися над тим, чи не приховує Москва щось.

Голосування відбулося після того, як Вашингтон звинуватив Москву в розробці протисупутникової ядерної зброї для виведення в космос. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Кремль виступає проти виведення ядерної зброї в космос.

"Вето викликає питання: Чому? Чому, якщо ви дотримуєтеся правил, ви не підтримуєте резолюцію, яка їх підтверджує? Що ви можете приховувати?" — заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд після голосування.

За її словами, це викликає подив і сором.

Посол Росії в ООН Василь Небензя звинуватив США у спробі очорнити Москву і заявив, що Росія незабаром почне переговори з членами Ради щодо власного проєкту резолюції, спрямованого на збереження миру в космосі.

Проєкт резолюції був винесений на голосування США та Японією після майже шести тижнів переговорів. Він отримав 13 голосів "за", тоді як Китай утримався, а Росія — наклала вето.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова пояснила блокування резолюції тим, що в документ не внесли поправки, запропоновані Москвою та Пекіном. За її словами, у них йшлося про заборону розміщення у космосі будь-якої зброї, а не лише масового ураження.

Нагадаємо, Росія розробляє протисупутникову зброю, що викликало занепокоєність щодо національної безпеки у Сполучених Штатах Америки. Така зброя зможе виводити з ладу значну кількість супутників за допомогою енергетичної хвилі.

Раніше радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що розробка Росією протисупутникової зброї наразі не несе безпосередньої загрози.