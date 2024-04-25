Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow США обвинувачують Росію у створенні супутника, що несе ядерну зброю, — Reuters arrow

США обвинувачують Росію у створенні супутника, що несе ядерну зброю, — Reuters

25 квітня 2024 15:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
США обвинувачують Росію у створенні супутника, що несе ядерну зброю, — Reuters
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в розробці супутника з ядерною зброєю. Там заявили, що саме тому Москва у Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції щодо заборони розміщення зброї масового ураження в космосі.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

Читайте також:

Розробка Росією супутника з ядерною зброєю

У середу, 24 квітня, Росія наклала вето на розроблену США резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала країни запобігти "гонці" озброєнь у космічному просторі. Це змусило Штати замислитися над тим, чи не приховує Москва щось.

Голосування відбулося після того, як Вашингтон звинуватив Москву в розробці протисупутникової ядерної зброї для виведення в космос. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Кремль виступає проти виведення ядерної зброї в космос.

"Вето викликає питання: Чому? Чому, якщо ви дотримуєтеся правил, ви не підтримуєте резолюцію, яка їх підтверджує? Що ви можете приховувати?" — заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд після голосування.

За її словами, це викликає подив і сором.

Посол Росії в ООН Василь Небензя звинуватив США у спробі очорнити Москву і заявив, що Росія незабаром почне переговори з членами Ради щодо власного проєкту резолюції, спрямованого на збереження миру в космосі.

Проєкт резолюції був винесений на голосування США та Японією після майже шести тижнів переговорів. Він отримав 13 голосів "за", тоді як Китай утримався, а Росія — наклала вето.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова пояснила блокування резолюції тим, що в документ не внесли поправки, запропоновані Москвою та Пекіном. За її словами, у них йшлося про заборону розміщення у космосі будь-якої зброї, а не лише масового ураження.

Нагадаємо, Росія розробляє протисупутникову зброю, що викликало занепокоєність щодо національної безпеки у Сполучених Штатах Америки. Така зброя зможе виводити з ладу значну кількість супутників за допомогою енергетичної хвилі.

Раніше радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що розробка Росією протисупутникової зброї наразі не несе безпосередньої загрози.

росія
США
Китай
ООН
супутник
Японія
ядерна зброя
Джейк Салліван
вето

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри