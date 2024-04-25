США обвиняют Россию в создании спутника, несущего ядерное оружие, — Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в разработке спутника с ядерным оружием. Там заявили, что именно поэтому Москва в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции о запрете размещения оружия массового поражения в космосе.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

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В среду, 24 апреля, Россия наложила вето на разработанную США резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала страны предотвратить "гонку" вооружений в космическом пространстве. Это заставило Штаты задуматься над тем, не скрывает ли Москва что-нибудь.

Голосование прошло после того, как Вашингтон обвинил Москву в разработке противоспутникового ядерного оружия для вывода в космос. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Кремль выступает против вывода ядерного оружия в космос.

"Вето вызывает вопросы: Почему, если вы придерживаетесь правил, вы не поддерживаете резолюцию, которая их подтверждает? Что вы можете скрывать?" — заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд после голосования.

По ее словам, это вызывает удивление и стыд.

Посол России в ООН Василий Небензя обвинил США в попытке очернить Москву и заявил, что Россия в скором времени начнет переговоры с членами Совета по собственному проекту резолюции, направленному на сохранение мира в космосе.

Проект резолюции был вынесен на голосование США и Японией после шести недель переговоров. Он получил 13 голосов "за", тогда как Китай воздержался, а Россия — наложила вето.

Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила блокирование резолюции тем, что в документ не внесли поправки, предложенные Москвой и Пекином. По ее словам, речь шла о запрете размещения в космосе любого оружия, а не только массового поражения.

Напомним, Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, что вызвало обеспокоенность по поводу национальной безопасности в Соединенных Штатах Америки. Такое оружие сможет выводить из строя большое количество спутников с помощью энергетической волны.

Ранее советник Белого дома Джон Кирби заявил, что разработка Россией противоспутникового оружия пока не несет непосредственной угрозы.