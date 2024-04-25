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США обвиняют Россию в создании спутника, несущего ядерное оружие, — Reuters

25 апреля 2024 15:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США обвиняют Россию в создании спутника, несущего ядерное оружие, — Reuters
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в разработке спутника с ядерным оружием. Там заявили, что именно поэтому Москва в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции о запрете размещения оружия массового поражения в космосе.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

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В среду, 24 апреля, Россия наложила вето на разработанную США резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала страны предотвратить "гонку" вооружений в космическом пространстве. Это заставило Штаты задуматься над тем, не скрывает ли Москва что-нибудь.

Голосование прошло после того, как Вашингтон обвинил Москву в разработке противоспутникового ядерного оружия для вывода в космос. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Кремль выступает против вывода ядерного оружия в космос.

"Вето вызывает вопросы: Почему, если вы придерживаетесь правил, вы не поддерживаете резолюцию, которая их подтверждает? Что вы можете скрывать?" — заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд после голосования.

По ее словам, это вызывает удивление и стыд.

Посол России в ООН Василий Небензя обвинил США в попытке очернить Москву и заявил, что Россия в скором времени начнет переговоры с членами Совета по собственному проекту резолюции, направленному на сохранение мира в космосе.

Проект резолюции был вынесен на голосование США и Японией после шести недель переговоров. Он получил 13 голосов "за", тогда как Китай воздержался, а Россия — наложила вето.

Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила блокирование резолюции тем, что в документ не внесли поправки, предложенные Москвой и Пекином. По ее словам, речь шла о запрете размещения в космосе любого оружия, а не только массового поражения.

Напомним, Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, что вызвало обеспокоенность по поводу национальной безопасности в Соединенных Штатах Америки. Такое оружие сможет выводить из строя большое количество спутников с помощью энергетической волны.

Ранее советник Белого дома Джон Кирби заявил, что разработка Россией противоспутникового оружия пока не несет непосредственной угрозы.

россия
США
Китай
ООН
спутник
Япония
ядерное оружие
Джейк Салливан
вето

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