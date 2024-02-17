Протисупутникова зброя Росії — ЗМІ розповіли деталі

Супутник у космосі. Ілюстративне фото: github.com

Росія розробляє протисупутникову зброю, що викликало занепокоєність щодо національної безпеки у Сполучених Штатах Америки. Така зброя зможе виводити з ладу значну кількість супутників за допомогою енергетичної хвилі.

Про це пише CNN з посиланням на співрозмовників у секторі безпеки США.

Протисупутникова зброя РФ

Протисупутникова зброя Росії відома серед військових космічних експертів як ядерна електромагнітна перешкода (ЕМІ) — вона створює імпульс електромагнітної енергії та потік високозаряджених частинок. Вони можуть вивести з ладу супутники, які обертаються навколо Землі.

За словами джерел, США роками відстежували зусилля росіян щодо розробки ЕМІ, однак нещодавно розвідка дізналась, що вони досягли прогресу в ядерному електромагнітному імпульсі.

Небезпека полягає в тому, що в космосі утвориться велика кількість виведених із ладу супутників, що стане небезпечним для будь-яких нових, які будуть намагатися запустити для заміни або ремонту існуючих.

Зазначається, що зброя зможе знищити цілі групи малих супутників, наприклад Starlink, які використовує Україна для захисту від РФ.

Розвідка США вважає, що ймовірне застосування EMI для Росії буде крайнім заходом, бо завдасть пошкоджень також і власним супутникам.

Наразі не уточнюється, якого саме прогресу Росія досягла у технології ядерної електромагнітної перешкоди.

Раніше радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що розробка Росією протисупутникової зброї наразі не несе безпосередньої загрози.

Крім того, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що вперше про плани Росії створити EMI був проінформований ще в січні.

Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі вважає, що Європейський Союз має задуматися над створенням власного ядерного щита, а не покладатися на захист США. Тому Європа повинна створити свою армію для можливих ядерних загроз.