Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Протисупутникова зброя Росії — ЗМІ розповіли деталі arrow

Протисупутникова зброя Росії — ЗМІ розповіли деталі

17 лютого 2024 11:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Протисупутникова зброя Росії — ЗМІ розповіли деталі
Супутник у космосі. Ілюстративне фото: github.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія розробляє протисупутникову зброю, що викликало занепокоєність щодо національної безпеки у Сполучених Штатах Америки. Така зброя зможе виводити з ладу значну кількість супутників за допомогою енергетичної хвилі.

Про це пише CNN з посиланням на співрозмовників у секторі безпеки США.

Протисупутникова зброя РФ

Протисупутникова зброя Росії відома серед військових космічних експертів як ядерна електромагнітна перешкода (ЕМІ) — вона створює імпульс електромагнітної енергії та потік високозаряджених частинок. Вони можуть вивести з ладу супутники, які обертаються навколо Землі.

За словами джерел, США роками відстежували зусилля росіян щодо розробки ЕМІ, однак нещодавно розвідка дізналась, що вони досягли прогресу в ядерному електромагнітному імпульсі.

Небезпека полягає в тому, що в космосі утвориться велика кількість виведених із ладу супутників, що стане небезпечним для будь-яких нових, які будуть намагатися запустити для заміни або ремонту існуючих.

Зазначається, що зброя зможе знищити цілі групи малих супутників, наприклад Starlink, які використовує Україна для захисту від РФ.

Розвідка США вважає, що ймовірне застосування EMI для Росії буде крайнім заходом, бо завдасть пошкоджень також і власним супутникам.

Наразі не уточнюється, якого саме прогресу Росія досягла у технології ядерної електромагнітної перешкоди.

Раніше радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що розробка Росією протисупутникової зброї наразі не несе безпосередньої загрози.

Крім того, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що вперше про плани Росії створити EMI був проінформований ще в січні.

Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі вважає, що Європейський Союз має задуматися над створенням власного ядерного щита, а не покладатися на захист США. Тому Європа повинна створити свою армію для можливих ядерних загроз.

космос
супутник
ядерна зброя
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

Актуальне по темі