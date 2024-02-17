Противоспутниковое оружие России — СМИ рассказали детали

Спутник в пространстве. Иллюстративное фото: github.com

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, что вызвало беспокойство по поводу национальной безопасности в Соединенных Штатах Америки. Такое оружие сможет выводить из строя большое количество спутников с помощью энергетической волны.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собеседников в секторе безопасности США.

Противоспутниковое оружие РФ

Противоспутниковое оружие России известно среди военных космических экспертов как ядерная электромагнитная помеха (ЕМІ) — она создает импульс электромагнитной энергии и поток высокозаряженных частиц. Они могут вывести из строя спутники, обращающиеся вокруг Земли.

По словам источников, США годами отслеживали усилия россиян по разработке ЕМІ, однако недавно разведка узнала, что они добились прогресса в ядерном электромагнитном импульсе.

Опасность заключается в том, что в космосе образуется большое количество спутников, выведенных из строя, что станет опасным для любых новых, которые будут пытаться запустить для замены или ремонта существующих.

Отмечается, что оружие сможет уничтожить целые группы малых спутников, например, Starlink, которые использует Украина для защиты от РФ.

Разведка США считает, что вероятное применение EMI для России будет крайней мерой, поскольку нанесет повреждения также и собственным спутникам.

Пока не уточняется, какого прогресса Россия достигла в технологии ядерной электромагнитной помехи.

Ранее советник Белого дома Джон Кирби заявил, что разработка Россией противоспутникового оружия пока не несет непосредственной угрозы.

Кроме того, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что впервые о планах России создать EMI был проинформирован еще в январе.

Вице-президент Европарламента Катарина Барли считает, что Европейский Союз должен задуматься над созданием собственного ядерного щита, а не полагаться на защиту США. Поэтому Европа должна создать свою армию для возможных ядерных угроз.