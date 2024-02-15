Росія планує створити зброю проти супутників — у США вживатимуть заходів

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Leah Millis

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відреагував на заяви про "загрозу національній безпеці" з боку Росії, які з’явились напередодні, через бажання Москви розвивати протисупутникову зброю.

Про це він заявив на пресконференції у Білому домі у четвер, 15 лютого.

У США відреагували на наміри РФ створити зброю проти супутників

Кірбі заявив, що наразі йдеться не про актуальну загрозу існування такого озброєння у кремлівського режиму, а наміри російської влади заохочувати розвиток таких видів зброї.

"Йдеться не про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або спричинити фізичне знищення тут, на Землі. Проте ми уважно стежимо за цією російською діяльністю і будемо продовжувати ставитися до неї дуже серйозно", — додав він.

За словами урядовця, президент країни Джо Байден внаслідок отриманих даних, розпорядився провести брифінги для лідерів Конгресу та провести "прямий дипломатичний міст з Росією, союзниками та партнерами, а також іншими країнами світу".

Також Кірбі висловив нерозуміння стосовно рішення голови комітету з питань розвідки Палати представників США Майка Тернера розкрити розвідувальні дані під грифом "цілком таємно" публічно. Однак, на його думку, у Ленглі "цілком мають право на свою думку", а уряд "має поважати рішення Центрального розвідуправління.

Нагадаємо, раніше Джон Кірбі заявив, що Україна може втратити Авдіївку через нестачу в українських захисників необхідної кількості артилерійських боєприпасів.

А експрезидент США Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Джо Байдена на виборах, чинний лідер Штатів "подарує" Україну президенту Росії Володимиру Путіну, і додав, що ніколи не дозволить голові Кремля "господарювати" в Україні.