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Россия планирует создать оружие против спутников — в США будут принимать меры

15 февраля 2024 23:42
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Илья Рябинин
редактор
Россия планирует создать оружие против спутников — в США будут принимать меры
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS/Leah Millis
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал на появившиеся накануне заявления об "угрозе национальной безопасности" со стороны России из-за желания Москвы развивать противоспутниковое оружие.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме в четверг, 15 февраля.

В США отреагировали на намерения РФ создать оружие против спутников

Кирби заявил, что речь идет не об актуальной угрозе существования такого вооружения у кремлевского режима, а о намерениях российских властей поощрять развитие таких видов оружия.

"Речь идет не об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей, или повлечь за собой физическое уничтожение здесь, на Земле. Однако мы внимательно следим за этой российской деятельностью, и будем продолжать относиться к ней очень серьезно", — добавил он.

По словам чиновника, президент страны Джо Байден в результате полученных данных распорядился провести брифинги для лидеров Конгресса и провести "прямой дипломатический мост с Россией, союзниками и партнерами, а также другими странами мира".

Также Кирби выразил непонимание относительно решения председателя комитета по разведке Палаты представителей США Майка Тернера раскрыть разведывательные данные под грифом "совершенно секретно" публично. Однако, по его мнению, у Лэнгли "вполне имеют право на свое мнение", а правительство "должно уважать решение Центрального разведуправления".

Напомним, ранее Джон Кирби заявил, что Украина может потерять Авдеевку из-за нехватки украинских защитников необходимого количества артиллерийских боеприпасов.

А экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы Джо Байдена на выборах, действующий лидер Штатов "подарит" Украину президенту России Владимиру Путину, и добавил, что никогда не позволит главе Кремля "хозяйничать" в Украине.

США
оружие
Белый дом
Джон Кирби
Россия
дипломатия

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