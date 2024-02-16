Російська зброя у космосі — Конгрес США вже декілька тижнів знає про загрозу

Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Leah Millis

Конгрес США вже кілька тижнів знав про загрозу розробки протисупутникової зброї Росією. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що вперше був про це проінформований ще в січні.

Про це повідомляє The Hill.

У Конгресі знали про розробку протисупутникової зброї Росією

Джонсон заявив, що Конгрес вже кілька тижнів знає про загрозу розробки Росією протисупутникової зброї. За його словами, вперше він про це дізнався ще в січні.

"Це питання, про яке ми знаємо вже кілька тижнів. Ми просили про зустріч з президентом. Я зробив це, ми зробили це в письмовій формі в січні", — сказав спікер Палати представників.

Через безпекову ситуацію, 15 лютого в Капітолії провели секретний брифінг, де були присутні радник з національної безпеки Джейк Салліван, директор Національної розвідки Авріл Хейнс і представник Пентагону. Джонсон висловив упевненість, що адміністрація Байдена має план протистояння новим загрозам Російській Федерації.

"Сполучені Штати не можуть покладатися на інші країни у розв'язанняі подібних питань. Ми повинні зробити це самі, і ми це зробимо", — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ почали ширити інформацію, що Росія має намір вивести ядерну зброю в космос. Мета таких дій — використати подібну зброю проти супутників.

Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі вважає, що Європейський Союз має задуматися над створенням власного ядерного щита, а не покладатися на захист США. Тому Європа повинна створити свою армію для можливих ядерних загроз.

Додамо, російський президент Володимир Путін вважає, що США не наважаться відповісти на ядерну атаку по Україні.