Російська зброя у космосі — Конгрес США вже декілька тижнів знає про загрозу
Конгрес США вже кілька тижнів знав про загрозу розробки протисупутникової зброї Росією. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що вперше був про це проінформований ще в січні.
Про це повідомляє The Hill.
У Конгресі знали про розробку протисупутникової зброї Росією
Джонсон заявив, що Конгрес вже кілька тижнів знає про загрозу розробки Росією протисупутникової зброї. За його словами, вперше він про це дізнався ще в січні.
"Це питання, про яке ми знаємо вже кілька тижнів. Ми просили про зустріч з президентом. Я зробив це, ми зробили це в письмовій формі в січні", — сказав спікер Палати представників.
Через безпекову ситуацію, 15 лютого в Капітолії провели секретний брифінг, де були присутні радник з національної безпеки Джейк Салліван, директор Національної розвідки Авріл Хейнс і представник Пентагону. Джонсон висловив упевненість, що адміністрація Байдена має план протистояння новим загрозам Російській Федерації.
"Сполучені Штати не можуть покладатися на інші країни у розв'язанняі подібних питань. Ми повинні зробити це самі, і ми це зробимо", — наголосив він.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ почали ширити інформацію, що Росія має намір вивести ядерну зброю в космос. Мета таких дій — використати подібну зброю проти супутників.
Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі вважає, що Європейський Союз має задуматися над створенням власного ядерного щита, а не покладатися на захист США. Тому Європа повинна створити свою армію для можливих ядерних загроз.
Додамо, російський президент Володимир Путін вважає, що США не наважаться відповісти на ядерну атаку по Україні.
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