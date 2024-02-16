Российское оружие в космосе — Конгресс США уже несколько недель знает об угрозе
Конгресс США уже несколько недель знал об угрозе разработки противоспутникового оружия Россией. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что впервые был об этом проинформирован еще в январе.
Об этом сообщает The Hill.
В Конгрессе знали о разработке противоспутникового оружия Россией
Джонсон заявил, что Конгресс уже несколько недель знает об угрозе разработки Россией противоспутникового оружия. По его словам, впервые он это узнал еще в январе.
"Этот вопрос, о котором мы знаем уже несколько недель. Мы просили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в письменной форме в январе", — сказал спикер Палаты представителей.
Из-за ситуации безопасности, 15 февраля в Капитолии провели секретный брифинг, где присутствовал советник по национальной безопасности Джейк Салливан, директор Национальной разведки Аврил Хейнс и представитель Пентагона. Джонсон выразил уверенность, что у администрации Байдена есть план противостояния новым угрозам со стороны Российской Федерации.
"Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы это сделаем", — подчеркнул он.
Напомним, недавно СМИ начали распространять информацию, что Россия намерена вывести ядерное оружие в космос. Цель таких действий — использовать подобное оружие против спутников.
Вице-президент Европарламента Катарина Барли считает, что Европейский Союз должен задуматься о создании собственного ядерного щита, а не полагаться на защиту США. Поэтому Европа должна создать свою армию для возможных ядерных угроз.
Добавим, российский президент Владимир Путин считает, что США не решатся ответить на ядерную атаку по Украине.
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