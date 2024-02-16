Российское оружие в космосе — Конгресс США уже несколько недель знает об угрозе

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Leah Millis

Конгресс США уже несколько недель знал об угрозе разработки противоспутникового оружия Россией. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что впервые был об этом проинформирован еще в январе.

Об этом сообщает The Hill.

В Конгрессе знали о разработке противоспутникового оружия Россией

Джонсон заявил, что Конгресс уже несколько недель знает об угрозе разработки Россией противоспутникового оружия. По его словам, впервые он это узнал еще в январе.

"Этот вопрос, о котором мы знаем уже несколько недель. Мы просили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в письменной форме в январе", — сказал спикер Палаты представителей.

Из-за ситуации безопасности, 15 февраля в Капитолии провели секретный брифинг, где присутствовал советник по национальной безопасности Джейк Салливан, директор Национальной разведки Аврил Хейнс и представитель Пентагона. Джонсон выразил уверенность, что у администрации Байдена есть план противостояния новым угрозам со стороны Российской Федерации.

"Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы это сделаем", — подчеркнул он.

Напомним, недавно СМИ начали распространять информацию, что Россия намерена вывести ядерное оружие в космос. Цель таких действий — использовать подобное оружие против спутников.

Вице-президент Европарламента Катарина Барли считает, что Европейский Союз должен задуматься о создании собственного ядерного щита, а не полагаться на защиту США. Поэтому Европа должна создать свою армию для возможных ядерных угроз.

Добавим, российский президент Владимир Путин считает, что США не решатся ответить на ядерную атаку по Украине.