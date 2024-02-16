Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Российское оружие в космосе — Конгресс США уже несколько недель знает об угрозе arrow

Российское оружие в космосе — Конгресс США уже несколько недель знает об угрозе

16 февраля 2024 10:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российское оружие в космосе — Конгресс США уже несколько недель знает об угрозе
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Leah Millis
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Конгресс США уже несколько недель знал об угрозе разработки противоспутникового оружия Россией. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что впервые был об этом проинформирован еще в январе.

Об этом сообщает The Hill.

В Конгрессе знали о разработке противоспутникового оружия Россией

Джонсон заявил, что Конгресс уже несколько недель знает об угрозе разработки Россией противоспутникового оружия. По его словам, впервые он это узнал еще в январе.

"Этот вопрос, о котором мы знаем уже несколько недель. Мы просили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в письменной форме в январе", — сказал спикер Палаты представителей.

Из-за ситуации безопасности, 15 февраля в Капитолии провели секретный брифинг, где присутствовал советник по национальной безопасности Джейк Салливан, директор Национальной разведки Аврил Хейнс и представитель Пентагона. Джонсон выразил уверенность, что у администрации Байдена есть план противостояния новым угрозам со стороны Российской Федерации.

"Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы это сделаем", — подчеркнул он.

Напомним, недавно СМИ начали распространять информацию, что Россия намерена вывести ядерное оружие в космос. Цель таких действий — использовать подобное оружие против спутников.

Вице-президент Европарламента Катарина Барли считает, что Европейский Союз должен задуматься о создании собственного ядерного щита, а не полагаться на защиту США. Поэтому Европа должна создать свою армию для возможных ядерных угроз.

Добавим, российский президент Владимир Путин считает, что США не решатся ответить на ядерную атаку по Украине.

оружие
космос
Конгресс
россияне
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме