Росіяни хочуть вивести ядерну зброю до космосу — у США стурбовані
Російська Федерація має намір вивести ядерну зброю в космос. Її планують використовувати проти космічних супутників.
Про це повідомляє ABC News.
Росіяни хочуть запустити ядерну зброю в космос
Зазначається, що росіяни хочуть це зробити не для того, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а скоріше для того, щоб використати її проти супутників.
Радник із національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу відмовився конкретно сказати, чи буде зустріч у четвер для обговорення цієї загрози.
"Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями, які він ухвалює, збирається гарантувати безпеку американського народу", — сказав Салліван.
Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз має задуматися над створенням власного ядерного щита, а не покладатися на захист США. Тому Європа повинна створити свою армію для можливих ядерних загроз.
Російський президент Володимир Путін вважає, що США не наважаться відповісти на ядерну атаку по Україні.
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