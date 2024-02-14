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Росіяни хочуть вивести ядерну зброю до космосу — у США стурбовані

14 лютого 2024 23:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни хочуть вивести ядерну зброю до космосу — у США стурбовані
Російські військові біля ядерної ракети. Фото: Brookings
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російська Федерація має намір вивести ядерну зброю в космос. Її планують використовувати проти космічних супутників.

Про це повідомляє ABC News.

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Зазначається, що росіяни хочуть це зробити не для того, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а скоріше для того, щоб використати її проти супутників.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу відмовився конкретно сказати, чи буде зустріч у четвер для обговорення цієї загрози.

"Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями, які він ухвалює, збирається гарантувати безпеку американського народу", — сказав Салліван.

Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз має задуматися над створенням власного ядерного щита, а не покладатися на захист США. Тому Європа повинна створити свою армію для можливих ядерних загроз.

Російський президент Володимир Путін вважає, що США не наважаться відповісти на ядерну атаку по Україні.

США
війна
ядерна зброя
Джейк Салліван
Росія

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