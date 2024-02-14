Росіяни хочуть вивести ядерну зброю до космосу — у США стурбовані

Російські військові біля ядерної ракети. Фото: Brookings

Російська Федерація має намір вивести ядерну зброю в космос. Її планують використовувати проти космічних супутників.

Про це повідомляє ABC News.

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Зазначається, що росіяни хочуть це зробити не для того, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а скоріше для того, щоб використати її проти супутників.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу відмовився конкретно сказати, чи буде зустріч у четвер для обговорення цієї загрози.

"Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями, які він ухвалює, збирається гарантувати безпеку американського народу", — сказав Салліван.

Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз має задуматися над створенням власного ядерного щита, а не покладатися на захист США. Тому Європа повинна створити свою армію для можливих ядерних загроз.

Російський президент Володимир Путін вважає, що США не наважаться відповісти на ядерну атаку по Україні.