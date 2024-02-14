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Россияне хотят вывести ядерное оружие в космос — в США обеспокоены

14 февраля 2024 23:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне хотят вывести ядерное оружие в космос — в США обеспокоены
Российские военные у ядерной ракеты. Фото: Brookings
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российская Федерация намерена вывести ядерное оружие в космос. Ее планируют использовать против космических спутников.

Об этом сообщает ABC News.

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Отмечается, что россияне хотят сделать это не для того, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а скорее для того, чтобы использовать его против спутников.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге отказался конкретно сказать, будет ли встреча в четверг для обсуждения этой угрозы.

"Я уверен, что президент Байден своими решениями, которые он принимает, намерен гарантировать безопасность американского народа", — сказал Салливан.

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз должен задуматься о создании собственного ядерного щита, а не полагаться на защиту США. Поэтому Европа должна создать свою армию для возможных ядерных угроз .

Российский президент Владимир Путин считает, что США не решатся ответить на ядерную атаку по Украине.

США
война
ядерное оружие
Джейк Салливан
Россия

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