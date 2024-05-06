Путин поручил Генштабу РФ провести обучение по применению ядерного оружия — что известно

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия. В ближайшее время его проведет Минобороны страны-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram в понедельник, 6 мая.

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"По поручению верховного главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что во время обучения будет осуществлен комплекс мер по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Москва заявляет, что учения якобы нужны для реагирования на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации.

Пост Минобороны РФ. Фото: скриншот

Напомним, Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в разработке спутника с ядерным оружием. Там заявили, что именно поэтому Москва в Совете Безопасности ООН ветировала проект резолюции о запрете размещения оружия массового поражения в космосе.

Также Россия перебросила комплексы тактического ядерного оружия на границу с Финляндией. Известно, что в республике Карелия были размещены оперативно-тактические комплексы "Искандер-М".