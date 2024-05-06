Латвия не будет посылать своих дипломатов на "инаугурацию" Путина

Четвертая инаугурация Путина в 2018 году. Фото: Радио Свобода

Латвия присоединяется к странам, чьи дипломаты не пойдут на официальные мероприятия в Москве по случаю инаугурации правителя России Владимира Путина после "перевыборов".

Об этом объявила министер иностранных дел Латвии Байба Браже в соцсети X в понедельник, 6 мая.

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Глава латвийского МИД заявила, что дипломаты ее страны не будут присутствовать на так называемой инаугурации главы Кремля.

Latvijas diplomāti nepiedalīsies agresorvalsts vadītāja inaugurācijā.



Latvian Embassy representatives не будет участвовать в inauguration of head of aggressor state, which is attacking everything we stand for.



Putin is wanted for war crimes by the ICC. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 5, 2024

"Представители посольства Латвии не будут присутствовать на инаугурации главы государства-агрессора, которое атакует все, что ценно для нас. Международный уголовный суд разыскивает Владимира Путина в связи с военными преступлениями", — заявила глава ведомства Байба Браже.

В визите на событие, которое состоится 7 мая, также отказали Чехия и Эстония.

Напомним, Европейский парламент признал нелегитимным президента России Владимира Путина. Там подвергли критике нынешние выборы российского президента и их проведение на оккупированных территориях Украины.

Депутаты Европейского парламента возмутились, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан поздравил Путина с "победой" на выборах.



Ранее мы писали о том, что Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия. В ближайшее время их проведет Минобороны РФ.