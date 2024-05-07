Деякі країни ЄС погодилися взяти участь в "інавгурації" Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS

Більшість країн-членів Євросоюзу бойкотуватимуть "інавгурацію" на черговий президентський термін російського диктатора Володимира Путіна. Однак деякі країни ЄС висловили намір взяти участь у цій події, виславши своїх представників.

Про це повідомляє Reuters.

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"Інавгурація" Путіна

Щодо участі Великої Британії у спробі легітимізувати лідера країни-агресора, інформації наразі немає. Російські ЗМІ повідомили про запрошення Кремля глав усіх іноземних дипломатичних місій у Москві.

Неназваний європейський дипломат зазначив, що 20 країн-членів ЄС планують бойкотувати захід, але очікується, що сім інших — відправлять своїх представників.

Високий представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель виступив проти участі Європейського Союзу в заході.

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило, що не візьме участь у "інавгурації". Країни Балтії, які не мають своїх представників у Москві, категорично відмовилися відвідати цей захід.

"Ми вважаємо, що ізоляція Росії, а особливо її злочинного лідера, має бути продовжена. Для Литви неприйнятна участь в інавгурації Путіна. Нашим пріоритетом залишається підтримка України та її народу, який бореться з російською агресією", — наголосив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, у США заявили, що визнають Володимира Путіна як президента Росії. Проте на інавгурацію свого представника відправляти не будуть.

Водночас Європейський парламент визнав нелегітимним Путіна. Там розкритикували цьогорічні "вибори" в РФ та їх проведення на окупованих територіях України.