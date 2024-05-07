Деякі країни ЄС погодилися взяти участь в "інавгурації" Путіна
Більшість країн-членів Євросоюзу бойкотуватимуть "інавгурацію" на черговий президентський термін російського диктатора Володимира Путіна. Однак деякі країни ЄС висловили намір взяти участь у цій події, виславши своїх представників.
Про це повідомляє Reuters.
"Інавгурація" Путіна
Щодо участі Великої Британії у спробі легітимізувати лідера країни-агресора, інформації наразі немає. Російські ЗМІ повідомили про запрошення Кремля глав усіх іноземних дипломатичних місій у Москві.
Неназваний європейський дипломат зазначив, що 20 країн-членів ЄС планують бойкотувати захід, але очікується, що сім інших — відправлять своїх представників.
Високий представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель виступив проти участі Європейського Союзу в заході.
Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило, що не візьме участь у "інавгурації". Країни Балтії, які не мають своїх представників у Москві, категорично відмовилися відвідати цей захід.
"Ми вважаємо, що ізоляція Росії, а особливо її злочинного лідера, має бути продовжена. Для Литви неприйнятна участь в інавгурації Путіна. Нашим пріоритетом залишається підтримка України та її народу, який бореться з російською агресією", — наголосив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Нагадаємо, у США заявили, що визнають Володимира Путіна як президента Росії. Проте на інавгурацію свого представника відправляти не будуть.
Водночас Європейський парламент визнав нелегітимним Путіна. Там розкритикували цьогорічні "вибори" в РФ та їх проведення на окупованих територіях України.
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