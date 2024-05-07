Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Деякі країни ЄС погодилися взяти участь в "інавгурації" Путіна arrow

Деякі країни ЄС погодилися взяти участь в "інавгурації" Путіна

7 травня 2024 07:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Деякі країни ЄС погодилися взяти участь в "інавгурації" Путіна
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Більшість країн-членів Євросоюзу бойкотуватимуть "інавгурацію" на черговий президентський термін російського диктатора Володимира Путіна. Однак деякі країни ЄС висловили намір взяти участь у цій події, виславши своїх представників.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

"Інавгурація" Путіна

Щодо участі Великої Британії у спробі легітимізувати лідера країни-агресора, інформації наразі немає. Російські ЗМІ повідомили про запрошення Кремля глав усіх іноземних дипломатичних місій у Москві.

Неназваний європейський дипломат зазначив, що 20 країн-членів ЄС планують бойкотувати захід, але очікується, що сім інших — відправлять своїх представників.

Високий представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель виступив проти участі Європейського Союзу в заході.

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило, що не візьме участь у "інавгурації". Країни Балтії, які не мають своїх представників у Москві, категорично відмовилися відвідати цей захід.

"Ми вважаємо, що ізоляція Росії, а особливо її злочинного лідера, має бути продовжена. Для Литви неприйнятна участь в інавгурації Путіна. Нашим пріоритетом залишається підтримка України та її народу, який бореться з російською агресією", — наголосив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, у США заявили, що визнають Володимира Путіна як президента Росії. Проте на інавгурацію свого представника відправляти не будуть.

Водночас Європейський парламент визнав нелегітимним Путіна. Там розкритикували цьогорічні "вибори" в РФ та їх проведення на окупованих територіях України.

Європейський союз
росія
володимир путін
Жозеп Боррель
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень