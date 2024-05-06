У США зробили заяву щодо визнання Путіна президентом РФ після інавгурації

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS

У США заявили, що визнають Володимира Путіна як президента Росії. Проте на інавгурацію свого представника відправляти не будуть.

Про це повідомив офіційний представник Державного департаменту США Меттью Міллер у понеділок, 6 травня.

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Міллер зазначив, що американська сторона не вважає недавні вибори в Росії ні легітимними, ні чесними, і не братиме участі в церемонії інавгурації Путіна.

"Ми однозначно не визнаємо вибори президента в Росії вільними та чесними. Однак Путін — президент Росії та продовжуватиме діяти в цій ролі. Але ні, нашого представника не буде на його інавгурації", — підкреслив представник Держдепу США.

Нагадаємо, Європейський парламент визнав нелегітимним президента Росії Володимира Путіна. Там розкритикували цьогорічні "вибори" в РФ та їх проведення на окупованих територіях України.

Також ми писали, що Латвія приєднується до країн, чиї дипломати не підуть на офіційні заходи у Москві з нагоди "інавгурації" Путіна після "перевиборів".

Крім того, в МЗС України не бачать правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ.