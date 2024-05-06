В США сделали заявление о признании Путина президентом РФ после инаугурации

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В США заявили, что признают Владимира Путина президентом России. Однако на инаугурацию своего представителя отправлять не будут.

Об этом сообщил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер в понедельник, 6 мая.

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Миллер отметил, что американская сторона не считает недавние выборы в России ни легитимными, ни честными, и не будет участвовать в церемонии инаугурации Путина.

"Мы однозначно не признаем выборы президента в России свободными и честными. Однако Путин — президент России и будет продолжать действовать в этой роли. Но нет, нашего представителя не будет на его инаугурации", — подчеркнул представитель Госдепа США.

Напомним, Европейский парламент признал нелегитимным президента России Владимира Путина. Там раскритиковали "выборы" в РФ и их проведение на оккупированных территориях Украины.

Также мы писали, что Латвия присоединяется к странам, дипломаты которых не пойдут на официальные мероприятия в Москве по случаю "инаугурации" Путина после "перевыборов".

Кроме того, в МИД Украины не видят правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом РФ.