Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В США сделали заявление о признании Путина президентом РФ после инаугурации arrow

В США сделали заявление о признании Путина президентом РФ после инаугурации

6 мая 2024 22:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В США сделали заявление о признании Путина президентом РФ после инаугурации
Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В США заявили, что признают Владимира Путина президентом России. Однако на инаугурацию своего представителя отправлять не будут.

Об этом сообщил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер в понедельник, 6 мая.

Читайте также:

США признают Путина президентом России

Миллер отметил, что американская сторона не считает недавние выборы в России ни легитимными, ни честными, и не будет участвовать в церемонии инаугурации Путина.

"Мы однозначно не признаем выборы президента в России свободными и честными. Однако Путин — президент России и будет продолжать действовать в этой роли. Но нет, нашего представителя не будет на его инаугурации", — подчеркнул представитель Госдепа США.

Напомним, Европейский парламент признал нелегитимным президента России Владимира Путина. Там раскритиковали "выборы" в РФ и их проведение на оккупированных территориях Украины.

Также мы писали, что Латвия присоединяется к странам, дипломаты которых не пойдут на официальные мероприятия в Москве по случаю "инаугурации" Путина после "перевыборов".

Кроме того, в МИД Украины не видят правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом РФ.

россия
США
владимир путин
россияне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен