В США сделали заявление о признании Путина президентом РФ после инаугурации
В США заявили, что признают Владимира Путина президентом России. Однако на инаугурацию своего представителя отправлять не будут.
Об этом сообщил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер в понедельник, 6 мая.
США признают Путина президентом России
Миллер отметил, что американская сторона не считает недавние выборы в России ни легитимными, ни честными, и не будет участвовать в церемонии инаугурации Путина.
"Мы однозначно не признаем выборы президента в России свободными и честными. Однако Путин — президент России и будет продолжать действовать в этой роли. Но нет, нашего представителя не будет на его инаугурации", — подчеркнул представитель Госдепа США.
Напомним, Европейский парламент признал нелегитимным президента России Владимира Путина. Там раскритиковали "выборы" в РФ и их проведение на оккупированных территориях Украины.
Также мы писали, что Латвия присоединяется к странам, дипломаты которых не пойдут на официальные мероприятия в Москве по случаю "инаугурации" Путина после "перевыборов".
Кроме того, в МИД Украины не видят правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом РФ.
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