Некоторые страны ЕС согласились принять участие в "инаугурации" Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS

Большинство стран-членов Евросоюза будут бойкотировать "инаугурацию" на очередной президентский срок российского диктатора Владимира Путина. Однако некоторые страны ЕС выразили намерение принять участие в этом событии, выслав своих представителей.

Об этом сообщает Reuters.

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Об участии Великобритании в попытке легитимизировать лидера страны-агрессора, информации пока нет. Российские СМИ сообщили о приглашении Кремля глав всех иностранных дипломатических миссий в Москве.

Неназванный европейский дипломат отметил, что 20 стран-членов ЕС планируют бойкотировать мероприятие, но ожидается, что семь других — отправят своих представителей.

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил против участия Европейского Союза в мероприятии.

Министерство иностранных дел Германии объявило, что не примет участия в "инаугурации". Страны Балтии, не имеющие своих представителей в Москве, категорически отказались посетить это мероприятие.

"Мы считаем, что изоляция России, а особенно ее преступного лидера, должна быть продолжена. Для Литвы неприемлемо участие в инаугурации Путина. Нашим приоритетом остается поддержка Украины и ее народа, который борется с российской агрессией", — подчеркнул министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, в США заявили, что признают Владимира Путина президентом России. Однако на инаугурацию своего представителя отправлять не будут.

В то же время Европейский парламент признал нелегитимным Путина. Там раскритиковали "выборы" в РФ и их проведение на оккупированных территориях Украины.