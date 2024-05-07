Стало известно, какие шесть стран ЕС посетят ''инаугурацию'' Путина

Владимир Путин. Фото: Reuters

Так называемую "инаугурацию" Владимира Путина, которая состоится 7 мая, посетят представители шести стран Европейского Союза. Находившаяся в списке Бельгия внезапно отменила визит своего дипломата.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что "инаугурацию" Путина в Москве 7 мая посетят следующие страны:

Франция;

Венгрия;

Словакия;

Греция;

Мальта;

Кипр.

Известно, что еще на вечер 6 мая в перечне была Бельгия, но впоследствии страна сообщила, что не будет отправлять представителей на торжественные мероприятия в Кремль.

Напомним, в МИД Украины сделали заявление по "инаугурации" Путина. Украина не видит правовых оснований признания Путина демократически избранным и легитимным президентом РФ.

К слову, Европейский парламент признал нелегитимным президента России Владимира Путина. Там подвергли критике нынешние "выборы" российского президента и их проведение на оккупированных территориях Украины.

Депутаты Европейского парламента также возмутились тем, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан поздравил Путина с "победой" на выборах.