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Стало известно, какие шесть стран ЕС посетят ''инаугурацию'' Путина

7 мая 2024 10:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стало известно, какие шесть стран ЕС посетят ''инаугурацию'' Путина
Владимир Путин. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Так называемую "инаугурацию" Владимира Путина, которая состоится 7 мая, посетят представители шести стран Европейского Союза. Находившаяся в списке Бельгия внезапно отменила визит своего дипломата.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что "инаугурацию" Путина в Москве 7 мая посетят следующие страны:

  • Франция;
  • Венгрия;
  • Словакия;
  • Греция;
  • Мальта;
  • Кипр.

Известно, что еще на вечер 6 мая в перечне была Бельгия, но впоследствии страна сообщила, что не будет отправлять представителей на торжественные мероприятия в Кремль.

Напомним, в МИД Украины сделали заявление по "инаугурации" Путина. Украина не видит правовых оснований признания Путина демократически избранным и легитимным президентом РФ.

К слову, Европейский парламент признал нелегитимным президента России Владимира Путина. Там подвергли критике нынешние "выборы" российского президента и их проведение на оккупированных территориях Украины.

Депутаты Европейского парламента также возмутились тем, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан поздравил Путина с "победой" на выборах.

владимир путин
россияне
Европа
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Россия

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