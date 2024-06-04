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Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС — кто предлагает

4 июня 2024 07:29
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Бельгия предложила лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: АРА
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб выступила с заявлением лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. По ее словам, такая процедура возможна по статье 7 договора ЕС.

Об этом написали в DW во вторник, 3 июня.

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"У нас есть Европа, которая трудно продвигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства, в том числе одно государство, все чаще принимают позицию блокировки и вето. Я думаю, что мы должны иметь смелость принимать решения: идти до конца статьи 7, активировать статью 7 до конца — что предполагает прекращение права вето", — сказала Лябиб.

Она добавила, что для Европы сегодня наступает момент истины и если механизмы, которыми руководствуются в ЕС, не работают, то их необходимо менять.

"Это момент истины. Или мы будем выполнять свои обязанности, требующие политического мужества и силы воли. Или мы внедряем механизмы, которые не работают. И поэтому мы должны выбрать. Если мы идем до конца с этим механизмом, он должен работать. это не работает, мы должны его реформировать", — сказала министр.

Пока ни сама Венгрия, ни страны-члены ЕС не отреагировали на подобные заявления.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан хочет создать новую коалицию в Европарламенте и вынудить Украину к переговорам с Россией.

Европейские лидеры все больше раздражены попытками премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать санкции против РФ и помощь Киеву. Так что лидеры стран Европейского Союза планируют наказать его, предоставив Будапешту "слабый портфель" в следующем составе Еврокомиссии.

Украина
Европарламент
Бельгия
Венгрия
Виктор Орбан
Европа
Европейский союз

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