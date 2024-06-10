Прем'єр-міністр Бельгії подає у відставку — причини звільнення

Ще одна поразка на виборах до Європарламенту — у відставку йде глава уряду Бельгії
Глава уряду Бельгії Александер де Кро заявив, що подасть у відставку в понеділок, 10 червня. Причина — поразка провладної партії на виборах в Європарламент.
Про це повідомляє бельгійське видання Le Soir.
Прем'єр-міністр Бельгії привітав переможців виборів
У Бельгії на виборах в Європарламент найбільше голосів (18%) отримала консервативна партія N-VA. За партію прем'єр-міністра проголосували тільки 6% виборців. Александер де Кро привітав переможців і визнав свою поразку.
"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я подаю у відставку з посади прем'єр-міністра. Але ліберали сильні. We will be back (ми повернемося — Ред.)", — заявив він.
За словами Александера де Кро, нового главу уряду мають призначити досить швидко. Утім ця швидкість залежить від формування коаліції, наголосив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, президент Еммануель Макрон після оголошення попередніх результатів виборів в Європарламент у Франції оголосив про розпуск Національних зборів і звернувся до нації.
А у Німеччині за даними екзитполів на виборах до Європарламенту лідирує консервативний опозиційний блок "Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз" (ХДС/ХСС). Партія Шольца — на третьому місці.
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