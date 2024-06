Прем'єр-міністр Бельгії подає у відставку — причини звільнення

Глава уряду Бельгії Александер де Кро. Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP

Глава уряду Бельгії Александер де Кро заявив, що подасть у відставку в понеділок, 10 червня. Причина — поразка провладної партії на виборах в Європарламент.

Про це повідомляє бельгійське видання Le Soir.

Читайте також:

Прем'єр-міністр Бельгії привітав переможців виборів

У Бельгії на виборах в Європарламент найбільше голосів (18%) отримала консервативна партія N-VA. За партію прем'єр-міністра проголосували тільки 6% виборців. Александер де Кро привітав переможців і визнав свою поразку.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я подаю у відставку з посади прем'єр-міністра. Але ліберали сильні. We will be back (ми повернемося — Ред.)", — заявив він.

За словами Александера де Кро, нового главу уряду мають призначити досить швидко. Утім ця швидкість залежить від формування коаліції, наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, президент Еммануель Макрон після оголошення попередніх результатів виборів в Європарламент у Франції оголосив про розпуск Національних зборів і звернувся до нації.

А у Німеччині за даними екзитполів на виборах до Європарламенту лідирує консервативний опозиційний блок "Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз" (ХДС/ХСС). Партія Шольца — на третьому місці.