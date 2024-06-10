На виборах Європарламенту в Німеччині більшість здобувають консерватори

Голосування на виборах в Європаламент у Німеччині. Фото ілюстративне: ruhrnachrichten.de

За попередніми даними екзитполів, у Німеччині на виборах до Європарламенту перемагає консервативний опозиційний блок "Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз" (ХДС/ХСС). На другому місці за кількістю голосів — ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Політична сила Шольца — Соціал-демократична партія — поки лише на третій позиції.

Відповідні дані наводить німецький телеканал ARD.

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Попередній підрахунок голосів свідчить, що ХДС/ХСС набирає майже 30%, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" — понад 16%. Владна Соціал-демократична партія має найгірший результат — всього 14,1% голосів.

Результати виборів до Європарламенту за даними екзитполів у Німеччині. Фото: DW

До слова, ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка наразі займає друге місце, виступає проти військової допомоги Україні та підтримує переговори з РФ.

Нагадаємо, президент Еммануель Макрон після оголошення попередніх результатів виборів в Європарламент у Франції оголосив про розпуск Національних зборів і звернувся до нації.

Також ми повідомляли, що 6 червня в Європі розпочались вибори до Європарламенту. Для України є дуже важливим, хто саме стане євродепутатами, адже від цього залежить військова та фінансова підтримка для нашої країни.