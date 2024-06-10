На выборах Европарламента в Германии большинство получают консерваторы

Голосование на выборах в Европаламент в Германии. Фото иллюстративное: ruhrnachrichten.de

По предварительным данным экзитполов, в Германии на выборах в Европарламент побеждает консервативный оппозиционный блок "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС). На втором месте по количеству голосов — ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдН). Политическая сила Шольца — Социал-демократическая партия — только на третьей позиции.

Соответствующие данные публикует немецкий телеканал ARD.

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Предварительный подсчет голосов свидетельствует, что ХДС/ХСС набирает почти 30%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" — более 16%. У Социал-демократической партии — самый плохой результат, всего 14,1% голосов.

Результаты выборов в Европарламент по данным экзитполов в Германии. Фото: DW

К слову, ультраправая "Альтернатива для Германии", занимающая второе место, выступает против военной помощи Украине и поддерживает переговоры с РФ.

Напомним, президент Эммануэль Макрон после оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции объявил о роспуске Национального собрания и обратился к нации.

Также мы сообщали, что 6 июня в Европе начались выборы в Европарламент. Для Украины очень важно, кто именно станет евродепутатами, ведь от этого зависит военная и финансовая поддержка для нашей страны.