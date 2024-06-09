Чому Макрон розпустив парламент Франції — пояснення французьких ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: AFP/LUDOVIC MARIN

У неділю, 9 червня, після оголошення попередніх результатів виборів в Європарламент у Франції президент Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів — нижньої палати французького парламенту. І звернувся до нації.

Про деталі цього рішення повідомляє французьке видання Le Figaro.

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Звернення Макрона до французів

За даними екзитполів, на виборах до Європарламенту перемагає французька партія "Національне об'єднання" проросійської Марін Ле Пен. Політсила Макрона "Відродження" набрала 15,2% голосів, тобто вдвічі менше, ніж "Національне об'єднання". Після цього лідер Франції звернувся до нації.

"Я вирішив повернути вам вибір вашого парламентського майбутнього. Це рішення серйозне, важке, але, перш за все, це акт довіри. Я почув ваше повідомлення і не залишу його без відповіді", — оголосив президент Франції.

Перший тур позачергових виборів до парламенту пройде вже 30 червня. Другий — 7 липня.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 червня, під час виступу у французькому парламенті порівняв висадку військ антигітлерівської коаліції в Нормандії з війною в Україні.

Раніше у Німеччині висловилися щодо ідеї президента Франції Емманюеля Макрона створити коаліцію з військових інструкторів для України. Там зазначили, що не підтримують ініціативу.