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У Німеччині висловилися щодо ідеї Макрона створити коаліцію з інструкторів для України

9 червня 2024 13:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Німеччині прокоментували пропозицію Макрона зі створення коаліції інструкторів для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Німеччині висловилися щодо ідеї президента Франції Емманюеля Макрона створити коаліцію з військових інструкторів для України. Там зазначили, що не підтримують ініціативу.

Про це повідомляє Welt у неділю, 9 червня.

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Створення коаліції інструкторів для відправки в Україну

Попри висловлення Німеччини, Макрон все ще намагається організувати це під егідою вже існуючої Тренувальної місії ЄС в Україні. Видання зазначає, що тепер доведеться змінити її мандат. 

Водночас у дипломатичних колах ЄС також говорять про те, що з військової точки зору існують вагомі причини для того, щоб тренувати українських військових саме у їхній країні.

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що Франція створює коаліцію з виправляння військових інструкторів до України. Президент Емманюель Макрон сказав, що його країна не хоче війни з Росією, проте допомагатиме Україні.

Також наступного тижня у вівторок і середу, 11 та 12 червня, в столиці Німеччини відбудеться конференція з відновлення України. Очікується, що Президент України Володимир Зеленський приїде до Берліна і виступить із промовою у Бундестазі. 

Україна
Франція
Емманюель Макрон
війна
Німеччина

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