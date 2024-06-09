У Німеччині прокоментували пропозицію Макрона зі створення коаліції інструкторів для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

У Німеччині висловилися щодо ідеї президента Франції Емманюеля Макрона створити коаліцію з військових інструкторів для України. Там зазначили, що не підтримують ініціативу.

Про це повідомляє Welt у неділю, 9 червня.

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Створення коаліції інструкторів для відправки в Україну

Попри висловлення Німеччини, Макрон все ще намагається організувати це під егідою вже існуючої Тренувальної місії ЄС в Україні. Видання зазначає, що тепер доведеться змінити її мандат.

Водночас у дипломатичних колах ЄС також говорять про те, що з військової точки зору існують вагомі причини для того, щоб тренувати українських військових саме у їхній країні.

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що Франція створює коаліцію з виправляння військових інструкторів до України. Президент Емманюель Макрон сказав, що його країна не хоче війни з Росією, проте допомагатиме Україні.

Також наступного тижня у вівторок і середу, 11 та 12 червня, в столиці Німеччини відбудеться конференція з відновлення України. Очікується, що Президент України Володимир Зеленський приїде до Берліна і виступить із промовою у Бундестазі.