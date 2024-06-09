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В Германии высказались относительно идеи Макрона создать коалицию из инструкторов для Украины

9 июня 2024 13:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Германии прокомментировали предложение Макрона по созданию коалиции инструкторов для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Германии высказались по поводу идеи президента Франции Эмманюэля Макрона создать коалицию с военными инструкторами для Украины. Там отметили, что не поддерживают инициативу.

Об этом сообщает Welt в воскресенье, 9 июня.

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Несмотря на высказывания Германии, Макрон все еще пытается организовать это под эгидой уже существующей Тренировочной миссии ЕС в Украине. Издание отмечает, что теперь придется изменить ее мандат. 

В то же время в дипломатических кругах ЕС также говорят о том, что с военной точки зрения существуют веские причины для того, чтобы тренировать украинских военных именно в их стране.

Напомним, 7 июня стало известно, что Франция создает коалицию по отправке военных инструкторов в Украину. Президент Эмманюэль Макрон сказал, что его страна не хочет войны с Россией, однако будет помогать Украине.

Также на следующей неделе во вторник и среду, 11 и 12 июня, в столице Германии состоится конференция по восстановлению Украины. Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Берлин и выступит с речью в Бундестаге.

Украина
Франция
Эммануэль Макрон
война
Германия