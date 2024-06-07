Наступного тижня Зеленський виступить у Бундестазі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Наступного тижня у вівторок і середу, 11 та 12 червня, в столиці Німеччини відбудеться конференція з відновлення України. Очікується, що Президент України Володимир Зеленський приїде до Берліна і виступить із промовою у Бундестазі.

Про це повідомило німецьке видання FAZ у четвер, 6 червня.

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Зеленський виступить у Бундестазі

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Берліна у наступний вівторок, 11 червня. Він виступить з промовою в Бундестазі.

У вівторок і середу, 11 та 12 червня, в Берліні пройде конференція з відновлення України, організована, зокрема, Федеральним міністерством закордонних справ. У пресі з'явилися припущення, що на захід може прибути український президент.

Це не буде перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, але це буде перший раз, коли він виступить особисто в Бундестазі. Для цього депутати мають зібратися на позачергову сесію.

"Можливість виступити у найвищому парламенті Німеччини була б важливим знаком нашої солідарності та дружби з Україною та вираженням нашої поваги до досягнень країни", — заявив голова німецько-української парламентської групи Робін Вагенер.

Щодо імовірної зустрічі Зеленського із канцлером ФРН під час візиту до країни у публікації німецького видання нічого не вказується.

Нагадаємо, що 6 червня Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де у нього відбудеться зустріч із міністром оборони країни Себастьяном Лекорню.

Ми також повідомляли, що 7 червня Єврокомісія має оголосити, що Україна виконала всі вимоги та критерії для вступу до ЄС і порекомендувати прийняти Україну до Європейського Союзу вже цього місяця.