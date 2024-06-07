У Єврокомісії заявлять про готовність України до членства в ЄС

Єврокомісія сьогодні зробить важливу заяву про членство України в ЄС — західні ЗМІ
Єврокомісія в п'ятницю, 7 червня, повинна оголосити, що Україна виконала всі вимоги та критерії для вступу до Європейського Союзу. ЄК рекомендуватиме вступ України в ЄС вже цього місяця.
Про це повідомляє Financial Times.
Вступ України до ЄС
"Комісія цього місяця рекомендуватиме розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови. Вона наполягає на тому, щоб офіційні переговори з Києвом і Кишиневом розпочалися вже незабаром, щоб дати позитивний сигнал обом країнам", — йдеться у матеріалі FT.
Як повідомляють журналісти видання, сьогодні вищий орган Європейського Союзу наполягатиме на тому, щоб у найближчий час Україну включили у склад ЄС. Країна виконала всі необхідні вимоги, які раніше були поставлені перед нею і вже зараз відповідає критеріям, які дозволяють їй офіційно стати членом європейської спільноти.
У FT нагадують, що раніше ці критерії включали антикорупційні заходи, обмеження на політичне лобіювання, правила декларування активів для держслужбовців і захист мов нацменшин.
А от Грузія поки не може отримати "зелене світло" на вступ до ЄС.
Нагадаємо, 5 червня Чехія звернулася з листом до голови Ради Євросоюзу із закликом пришвидчити переговори щодо членства України та Молдови в ЄС. Листа підписали ще 11 держав Європейського Союзу.
Раніше європейські політики заявляли, що необхідно пришвидшити вступ України до ЄС, але проти виступила Угорщина.
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