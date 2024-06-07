У Єврокомісії заявлять про готовність України до членства в ЄС

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Efrem Lukatsky

Єврокомісія в п'ятницю, 7 червня, повинна оголосити, що Україна виконала всі вимоги та критерії для вступу до Європейського Союзу. ЄК рекомендуватиме вступ України в ЄС вже цього місяця.

Про це повідомляє Financial Times.

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"Комісія цього місяця рекомендуватиме розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови. Вона наполягає на тому, щоб офіційні переговори з Києвом і Кишиневом розпочалися вже незабаром, щоб дати позитивний сигнал обом країнам", — йдеться у матеріалі FT.

Як повідомляють журналісти видання, сьогодні вищий орган Європейського Союзу наполягатиме на тому, щоб у найближчий час Україну включили у склад ЄС. Країна виконала всі необхідні вимоги, які раніше були поставлені перед нею і вже зараз відповідає критеріям, які дозволяють їй офіційно стати членом європейської спільноти.

У FT нагадують, що раніше ці критерії включали антикорупційні заходи, обмеження на політичне лобіювання, правила декларування активів для держслужбовців і захист мов нацменшин.

А от Грузія поки не може отримати "зелене світло" на вступ до ЄС.

Нагадаємо, 5 червня Чехія звернулася з листом до голови Ради Євросоюзу із закликом пришвидчити переговори щодо членства України та Молдови в ЄС. Листа підписали ще 11 держав Європейського Союзу.

Раніше європейські політики заявляли, що необхідно пришвидшити вступ України до ЄС, але проти виступила Угорщина.