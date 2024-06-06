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Країни ЄС закликають Брюссель почати переговори про вступ України в Євросоюз

6 червня 2024 01:14
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
12 країн-членів ЄС просять Брюссель пришвидчити переговори щодо вступу України та Молдови в ЄС
Будівля Європарламенту у Брюсселі. Фото ілюстративне: УНІАН
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Чехія звернулася з листом до голови Ради Євросоюзу із закликом пришвидчити переговори щодо членства України та Молдови в ЄС. Листа підписали ще 11 держав Європейського Союзу. 

Про це у середу, 5 червня, повідомило чеське інформаційне агентство ČTK

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За даними видання Чехію підтримали: Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія та Словаччина.

Країни Євросоюзу переконані, що Рада ЄС має скласти графік переговорів з Україною та Молдовою, причому документ слід узгодити до кінця червня цього року. 

Підписанти високо оцінюють кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС, та наголошують на необхідності мотивувати обидві країни шляхом поступової інтеграції в політику і програми ЄС до повноправного членства.

"Я вважаю, що зараз правильний час для того, щоб рухатися вперед і робити конкретні кроки в процесі вступу України та Молдови до ЄС", — сказав міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак.

Нагадаємо, Європейський Союз хоче значно розширити кредитування України під заставу власного бюджету. Київ таким чином зможе отримати багатомільярдну позику.

До слова, у п’ятницю, 7 червня, Європейська комісія усно надасть послам ЄС оновлену оцінку щодо прогресу виконання Україною євроінтеграційних вимог

Бельгія
Молдова
Україна має талант
ЄС
переговори

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