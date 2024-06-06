12 стран-членов ЕС просят Брюссель ускорить переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС

Здание Европарламента в Брюсселе. Фото иллюстративное: УНИАН

Чехия обратилась с письмом к главе Совета Евросоюза с призывом ускорить переговоры по членству Украины и Молдовы в ЕС. Письмо подписали еще 11 государств Европейского Союза.

Об этом в среду, 5 июня, сообщило чешское информационное агентство ČTK.

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По данным издания, Чехию поддержали: Швеция, Финляндия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Эстония, Латвия и Словакия.

Страны Евросоюза убеждены, что Совет ЕС должен составить график переговоров с Украиной и Молдовой, причем документ должен быть согласован до конца июня этого года.

Подписанты высоко оценивают шаги, предпринятые бельгийским председательством в ЕС в процессе вступления Украины и Молдовы в ЕС, и отмечают необходимость мотивировать обе страны путем постепенной интеграции в политику и программы ЕС в полноправное членство.

"Я считаю, что сейчас правильное время для того, чтобы двигаться вперед и делать конкретные шаги в процессе вступления Украины и Молдовы в ЕС", — сказал министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак.

Европейский Союз хочет значительно расширить кредитование Украины под залог собственного бюджета. Киев таким образом сможет получить многомиллиардный заем.

К слову, в пятницу, 7 июня, Европейская комиссия устно предоставит послам ЕС обновленную оценку прогресса выполнения Украиной евроинтеграционных требований.