В Еврокомиссии заявят о готовности Украины к членству в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Efrem Lukatsky

Еврокомиссия в пятницу, 7 июня, должна объявить, что Украина выполнила все требования и критерии вступления в Европейский Союз. ЕК будет рекомендовать вступление Украины в ЕС уже в этом месяце.

Об этом сообщает Financial Times.

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Вступление Украины в ЕС

"Комиссия в этом месяце будет рекомендовать начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы. Она настаивает на том, чтобы официальные переговоры с Киевом и Кишиневом начались уже в скором времени, чтобы дать позитивный сигнал обеим странам", — говорится в материале FT.

Как сообщают журналисты, сегодня высший орган Европейского Союза будет настаивать на том, чтобы в ближайшее время Украину включили в состав ЕС. Страна выполнила все необходимые требования, которые ранее были предъявлены ей и уже сейчас отвечает критериям, позволяющим ей официально стать членом европейского сообщества.

В FT напоминают, что ранее эти критерии включали в себя антикоррупционные меры, ограничения на политическое лоббирование, правила декларирования активов для госслужащих и защиту языков нацменьшинств.

Грузия пока не может получить "зеленый свет" на вступление в ЕС.

Напомним, 5 июня Чехия обратилась с письмом к председателю Совета Евросоюза с призывом ускорить переговоры по членству Украины и Молдовы в ЕС. Письмо подписали еще 11 государств Европейского Союза.

Ранее европейские политики заявляли, что необходимо ускорить вступление Украины в ЕС, но против выступила Венгрия.