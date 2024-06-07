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Еврокомиссия сегодня сделает важное заявление о членстве Украины в ЕС — западные СМИ

7 июня 2024 10:07
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Еврокомиссии заявят о готовности Украины к членству в ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Efrem Lukatsky
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Еврокомиссия в пятницу, 7 июня, должна объявить, что Украина выполнила все требования и критерии вступления в Европейский Союз. ЕК будет рекомендовать вступление Украины в ЕС уже в этом месяце.

Об этом сообщает Financial Times.

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"Комиссия в этом месяце будет рекомендовать начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы. Она настаивает на том, чтобы официальные переговоры с Киевом и Кишиневом начались уже в скором времени, чтобы дать позитивный сигнал обеим странам", — говорится в материале FT.

Как сообщают журналисты, сегодня высший орган Европейского Союза будет настаивать на том, чтобы в ближайшее время Украину включили в состав ЕС. Страна выполнила все необходимые требования, которые ранее были предъявлены ей и уже сейчас отвечает критериям, позволяющим ей официально стать членом европейского сообщества.

В FT напоминают, что ранее эти критерии включали в себя антикоррупционные меры, ограничения на политическое лоббирование, правила декларирования активов для госслужащих и защиту языков нацменьшинств.

Грузия пока не может получить "зеленый свет" на вступление в ЕС.

Напомним, 5 июня Чехия обратилась с письмом к председателю Совета Евросоюза с призывом ускорить переговоры по членству Украины и Молдовы в ЕС. Письмо подписали еще 11 государств Европейского Союза.

Ранее европейские политики заявляли, что необходимо ускорить вступление Украины в ЕС, но против выступила Венгрия.

Украина
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Европейский союз
Еврокомиссия

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