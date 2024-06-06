Украина получит дополнительную партию боеприпасов от Германии

Немецкие солдаты грузят боеприпасы. Фото: Bundeswehr/Marco Dorow



Бундестаг одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Таким образом Германия может пополнить собственные запасы и часть передать Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

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Сейчас с немецкой оружейной компанией согласовано производство и поставка тысяч снарядов для дальнейшей поддержки Украины и пополнения ее собственных запасов боеприпасов. Потребность в финансировании в размере около 880 миллионов евро будет покрыта как из специальных фондов Бундесвера, так и из регулярного оборонного бюджета.

В Бундесвере говорят, что, с одной стороны, проект закупок можно использовать для продолжения поддержки Украины срочно необходимыми боеприпасами, но он также может дополнительно пополнить собственные запасы.

"Украина уже более двух лет защищает свою территорию от России. Вооруженные силы Украины как никогда зависят от поставок оружия и боеприпасов. Во время окопной войны на востоке Украины наблюдаются большие расходы артиллерийских боеприпасов — особенно снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении.

Что известно о снарядах калибра 155 миллиметров

155 мм — это калибр артиллерийского снаряда по стандарту НАТО, используемый во многих полевых пушках, гаубицах и пушках-гаубицах.

С начала 21 века большинство армий НАТО приняли на вооружение боеприпасы калибра 155 мм как универсальный стандарт.

Они считаются удачным компромиссом между дальностью стрельбы и мощностью, а использование только одного калибра значительно упрощает логистическую нагрузку.

Это привело к выводу из эксплуатации артиллерийских снарядов большего калибра, таких как 175 мм и 203 мм.

Россия и страны бывшего Восточного блока обычно используют артиллерию калибра 122 мм, 130 мм и 152 мм для аналогичных задач.

Напомним, Федеральное правительство Германии разрешило Украине наносить удары по территории России своим оружием. Ранее ряд других стран также разрешили украинцам обстреливать РФ западным оружием.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил предоставление Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T.