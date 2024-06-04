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Скільки німців підтримують українські удари по Росії німецькою зброєю — опитування

4 червня 2024 19:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чи підтримують німці удари по РФ німецькою зброєю — опитування
Німці на пікеті. Фото ілюстративне: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Громадяни Німеччини розділилися у питанні дозволу для України бити західною зброєю по військових об’єктах на території РФ. Загальна статистика голосів дорівнює рівній кількості. 

Про це йдеться в результатах опитування на німецькому тренд-барометрі RTL/ntv у вівторок, 4 червня.

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Опитування показало що 49% німців підтримують дозвіл Україні використовувати західну зброю для атак на російську військову інфраструктуру. 44% опитаних висловилися "проти".

Водночас опитування показало відмінності між Східної та Західною Німеччиною:

  • 52% західних німців виступають за надання Києву дозволу;
  • 62% східних німців виступають проти

Ще більший розподіл серед прихильників німецьких політсил:

  • партія "Зелених" та Вільна демократична партія найчастіше виступає за (по 70%);
  • партія "Альтернатива для Німеччини" (68%) та "Альянс Сари Вагенкнехт" (75%) найчастіше виступають проти.

Опитування відбувалося протягом 31 травня-3 червня серед 1001 респондента.

Нагадаємо, раніше в Німеччині через відсутність військового обліку виникли серйозні проблеми з особовим складом Бундесверу.

Водночас міністр оборони країни, Борис Пісторіус заявив, що обговорення дозволу України завдавати ударів по території Росії має відбуватись непублічно. 

Україна
Росія
обстріли
війна в Україні
зброя
опитування
Німеччина

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