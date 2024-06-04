Чи підтримують німці удари по РФ німецькою зброєю — опитування

Скільки німців підтримують українські удари по Росії німецькою зброєю — опитування
Громадяни Німеччини розділилися у питанні дозволу для України бити західною зброєю по військових об’єктах на території РФ. Загальна статистика голосів дорівнює рівній кількості.
Про це йдеться в результатах опитування на німецькому тренд-барометрі RTL/ntv у вівторок, 4 червня.
Чи підтримують німці удари по РФ
Опитування показало що 49% німців підтримують дозвіл Україні використовувати західну зброю для атак на російську військову інфраструктуру. 44% опитаних висловилися "проти".
Водночас опитування показало відмінності між Східної та Західною Німеччиною:
- 52% західних німців виступають за надання Києву дозволу;
- 62% східних німців виступають проти
Ще більший розподіл серед прихильників німецьких політсил:
- партія "Зелених" та Вільна демократична партія найчастіше виступає за (по 70%);
- партія "Альтернатива для Німеччини" (68%) та "Альянс Сари Вагенкнехт" (75%) найчастіше виступають проти.
Опитування відбувалося протягом 31 травня-3 червня серед 1001 респондента.
Нагадаємо, раніше в Німеччині через відсутність військового обліку виникли серйозні проблеми з особовим складом Бундесверу.
Водночас міністр оборони країни, Борис Пісторіус заявив, що обговорення дозволу України завдавати ударів по території Росії має відбуватись непублічно.
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