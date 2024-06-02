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В Німеччині через відсутність військового обліку виникли серйозні проблеми з армією

2 червня 2024 13:26
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
В Німеччині через відсутність військового обліку виникли серйозні проблеми з армією
Німецькі військовослужбовці. Фото ілюстративне: EuroNews
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Німеччина зіштовхнулася із серйозними проблемами, пов'язаними з відсутністю чинного військового обліку громадян, які перебувають у резерві Бундесверу. Внаслідок цього країна не має необхідної кількості солдатів у разі початку бойових дій.

Про це пише німецьке видання Zein.

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Така інформація базується на інтерв’ю голови комітета з питань оборону Бундестага Марі-Агнес Штрак-Циммерман виданню медіагрупи Funke.

Штрак-Циммерман розкритикувала підхід, згідно з яким після завершення служби у німецькій армії не відбувався реєстр резервістів на  військовому обліку. За її словами, це відбувалося останніми десятиліттями.

"Якщо б ми змогли взяти половину з них із відповідним досвідом як резервістів, це було б неймовірним надбанням", — зазначила чиновниця.

Військовослужбовці в Бундесвері

На сьогодні Бундесвер (збройні сили Німеччини. — Ред.) має великі проблеми з пошуком достатньої кількості солдатів.

Наприкінці минулого року кількість німецьких військовослужбовців скоротилася до 181,5 тисячі. Прийнятий військовим керівництвом план передбачає, що до 2031 року загальна чисельність сил зросте до 203 тисяч солдатів.

Нагадаємо, у березні військова розвідка Німеччини почала розслідування інциденту з можливим витоком розмови офіцерів Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Taurus в Україні. 

Згодом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав причину, через яку стався інцидент.

військовозобов'язані
Німеччина
армія
військові
резерв

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