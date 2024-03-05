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Витік розмови офіцерів про ракети Taurus для України — у Міноборони Німеччини назвали причини

5 березня 2024 13:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Витік розмови офіцерів про ракети Taurus для України — у Міноборони Німеччини назвали причини
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські пропагандисти розповсюджують витік розмови офіцерів Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Taurus в Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав причину, через яку стався інцидент.

Про це повідомляє Tagesschau.

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Пісторіус розповів, що витік розмови офіцерів про ракети Taurus стався не через злам систем зв'язку — це індивідуальна помилка програми.

"Причиною того, що телефонний дзвінок все ж таки міг бути записаний, є індивідуальна помилка при набиранні номера. Не всі учасники дотримувалися процедури захищеного набору номера, як це було передбачено", — пояснив він.

За словами міністра, наразі відомо, що витік даних стався від учасника в Сінгапурі — він був підключений через несанкціоноване з'єднання, тобто фактично через відкрите з'єднання. 

"Говорити про те, що до конференції приєднався російський шпигун, чи інша неавторизована особа, немає сенсу", — додав Пісторіус.

Він зауважив, що німецькі системи зв'язку є "фундаментально безпечними". Однак, IT-системи будуть продовжувати перевірятися.

Раніше військова розвідка Німеччина почала розслідування інциденту з можливим витоком розмови офіцерів Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Taurus в Україні. 

А 29 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольф заявив, що не ухвалює рішення щодо відправки Україні крилатих ракет Taurus, бо їх можуть використати для ударів по Москві. 

Німеччина
ракети
кібербезпека
Борис Пісторіус

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