Витік розмови офіцерів про ракети Taurus для України — у Міноборони Німеччини назвали причини
Російські пропагандисти розповсюджують витік розмови офіцерів Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Taurus в Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав причину, через яку стався інцидент.
Про це повідомляє Tagesschau.
Витік розмови про Taurus
Пісторіус розповів, що витік розмови офіцерів про ракети Taurus стався не через злам систем зв'язку — це індивідуальна помилка програми.
"Причиною того, що телефонний дзвінок все ж таки міг бути записаний, є індивідуальна помилка при набиранні номера. Не всі учасники дотримувалися процедури захищеного набору номера, як це було передбачено", — пояснив він.
За словами міністра, наразі відомо, що витік даних стався від учасника в Сінгапурі — він був підключений через несанкціоноване з'єднання, тобто фактично через відкрите з'єднання.
"Говорити про те, що до конференції приєднався російський шпигун, чи інша неавторизована особа, немає сенсу", — додав Пісторіус.
Він зауважив, що німецькі системи зв'язку є "фундаментально безпечними". Однак, IT-системи будуть продовжувати перевірятися.
Раніше військова розвідка Німеччина почала розслідування інциденту з можливим витоком розмови офіцерів Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Taurus в Україні.
А 29 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольф заявив, що не ухвалює рішення щодо відправки Україні крилатих ракет Taurus, бо їх можуть використати для ударів по Москві.
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