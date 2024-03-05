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Утечка разговора офицеров о ракетах Taurus для Украины — в Минобороны Германии назвали причины

5 марта 2024 13:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Утечка разговора офицеров о ракетах Taurus для Украины — в Минобороны Германии назвали причины
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские пропагандисты распространяют утечку разговора офицеров Бундесвера о возможности использования дальнобойных ракет Taurus в Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал причину, по которой произошел инцидент.

Об этом сообщает Tagesschau.

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Писториус рассказал, что утечка разговора офицеров о ракетах Taurus произошла не из-за взлома систем связи — это индивидуальная ошибка программы.

"Причиной того, что телефонный звонок все же мог быть записан, есть индивидуальная ошибка при наборе номера. Не все участники соблюдали процедуру защищенного набора номера, как это было предусмотрено", — пояснил он.

По словам министра, сейчас известно, что утечка данных произошла от участника в Сингапуре — она была подключена через несанкционированное соединение, то есть фактически через открытое соединение.

"Говорить о том, что к конференции присоединился российский шпион или другое неавторизованное лицо, нет смысла", — добавил Писториус.

Он отметил, что немецкие системы связи "фундаментально безопасны". Однако IT-системы будут продолжать проверяться.

Ранее военная разведка Германия начала расследование инцидента с возможной утечкой разговора офицеров Бундесвера о возможности использования дальнобойных ракет Taurus в Украине.

А 29 февраля канцлер Германии Олаф Шольф заявил, что не принимает решения по отправке Украине крылатых ракет Taurus, потому что их могут использовать для ударов по Москве.

Германия
ракеты
кибербезопасность
Борис Писториус

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