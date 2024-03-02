Шольц заявив, що негайно розслідує витік розмови офіцерів Бундесверу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Військова розвідка Німеччина почала розслідування інциденту з можливим витоком розмови офіцерів Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Taurus в Україні. Її розповсюджують російські пропагандисти.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Ватикану у суботу, 2 березня, передає "Укрінформ".

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Витік розмови офіцерів Бундесверу

Німецький канцлер назвав повідомлення "дуже серйозною справою". Він пообіцяв швидке розслідування.

"Тому зараз треба дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко з’ясувати — це також необхідно", — наголосив Шольц.

Наразі не можна підтвердити автентичність запису, який поширюється російською пропагандою, проте офіційні представники Німеччини не спростовують його. З огляду на це, деякі ЗМІ, посилаючись на власні джерела, стверджують, що така розмова відбулася.

"Федеральне управління військової контррозвідки (BAMAD) ініціювало всі необхідні заходи", — заявили в Міноборони Німеччини.

Як реагують політики

Голова комітету з контролю за розвідкою Бундестагу, член партії "Зелених", що входить в урядову коаліцію, Костянтин фон Ноц наголосив на проблемах з безпекою.

"Якщо ця історія виявиться правдою, це буде дуже проблематичним процесом. Виникає питання, чи це одноразова подія, чи це структурна проблема безпеки", — заявив він.

Голова комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з ліберальної партії закликала вжити кращих заходів проти шпигунства.

"Нашій наївності має нарешті прийти кінець. Кібератаки, шпигунство та дезінформація вже значно зросли. Нам терміново потрібно посилити нашу безпеку та контррозвідку, тому що ми, очевидно, вразливі в цій сфері", — сказала Штрак-Ціммерманн.

Що поширюють російські пропагандисти

У розмові військових чиновників ФРН, яку поширюють росіяни, йдеться, що Німеччина хотіла передати Україні ракети Taurus. Вони нібито розмовляли про можливість завдавання ударів далекобійними ракетами по Кримському мосту.

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У записі люди говорили про шестимісячний термін, необхідний для адаптації цих ракет під літаки, які є або будуть в Україні, про навчання українських військових, а також те, що 50 ракет нічого не змінять, тому потрібно щонайменше декілька поставок по 50 одиниць.

Нагадаємо, Шольц заявив, що не ухвалює рішення щодо відправки Україні крилатих ракет Taurus, бо їх можуть використати для ударів по Москві. За його словами, кожна поставка зброї повинна бути ґрунтовно обдумана.

Також провідні представники німецького Бундестагу заявили, що західні країни не повинні дозволяти залякати себе президенту Росії Володимиру Путіну. Там вважають, що метою погроз диктатора є припинення підтримки України.