Шольц заявил, что немедленно расследует утечку разговора офицеров Бундесвера

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Военная разведка Германия начала расследование инцидента с возможной утечкой разговора офицеров Бундесвера о возможности использования дальнобойных ракет Taurus в Украине. Ее распространяют российские пропагандисты.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Ватикан в субботу, 2 марта, передает "Укринформ".

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Утечка разговора офицеров Бундесвера

Немецкий канцлер назвал сообщение "очень серьезным делом". Он пообещал быстрое расследование.

"Поэтому сейчас надо очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро выяснить — это также необходимо", — подчеркнул Шольц.

Пока нельзя подтвердить подлинность записи, которая распространяется российской пропагандой, однако официальные представители Германии не опровергают ее. Учитывая это, некоторые СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что такой разговор состоялся.

"Федеральное управление военной контрразведки (BAMAD) инициировало все необходимые меры", — заявили в Минобороны Германии.

Как реагируют политики

Глава комитета по контролю за разведкой Бундестага, член партии "Зеленых", входящей в правительственную коалицию, Константин фон Ноц отметил проблемы с безопасностью.

"Если эта история окажется правдой, это будет очень проблематичным процессом. Возникает вопрос, это одноразовое событие, или это структурная проблема безопасности", — заявил он.

Глава комитета по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн из либеральной партии призвала принять лучшие меры против шпионажа.

"Нашей наивности должен наконец прийти конец. Кибератаки, шпионаж и дезинформация уже значительно выросли. Нам срочно нужно усилить нашу безопасность и контрразведку, потому что мы, очевидно, уязвимы в этой сфере", — сказала Штрак-Циммерманн.

Что распространяют российские пропагандисты

В разговоре военных чиновников ФРГ, который распространяют россияне, говорится, что Германия хотела передать Украине ракеты Taurus. Они якобы разговаривали о возможности нанесения ударов дальнобойными ракетами по Крымскому мосту.

Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот

В записи люди говорили о шестимесячном сроке, необходимом для адаптации этих ракет под самолеты, которые есть или будут в Украине, об обучении украинских военных, а также о том, что 50 ракет ничего не изменят, поэтому нужно по меньшей мере несколько поставок по 50 единиц.

Напомним, Шольц заявил, что не принимает решения по отправке Украине крылатых ракет Taurus, потому что их могут использовать для ударов по Москве. По его словам, каждая поставка оружия должна быть тщательно обдумана.

Также ведущие представители германского Бундестага заявили, что западные страны не должны позволять запугать себя президенту России Владимиру Путину. Там считают, что целью угроз диктатора является прекращение поддержки Украины.