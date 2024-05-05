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В Бундесвері знову стався витік секретних даних — що відомо

5 травня 2024 16:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Бундесвері знову стався витік секретних даних — що відомо
Німецькій військові. Фото: picture alliance/dpa
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У німецькому Бундесвері знову стався витік секретної інформації. Інформація про таємні відеонаради військових тривалий час була у відкритому доступні для користувачів інтернету.

Про це йдеться у розслідуванні німецького видання Die Zeit.

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Витік даних Бундесверу

Журналісти видання виявили в Інтернеті тисячі посилань на відеоконференції Бундесверу із внутрішньою секретною інформацією.

Це свідчить про те, що будь-яка людина могла дізнатися розклад відеодзвінків, дані про тривалість, тему зустрічі та ім'я організатора.

Записи самих нарад у відкритий доступ не потрапили. Водночас витік даних оцінюють, як серйозний, тому що деякі онлайн-зустрічі мали секретний статус.

Під час розслідування було виявлено скомпрометовані дані про 6000 конференцій, але реальна кількість може бути набагато більшою.Причиною цього витоку вважають прогалину в системі безпеки програми для відеоконференцій Webex.

Журналісти змогли додатися до особистих кабінетів для відеоконференцій багатьох співробітників Бундесверу, зокрема голови ВПС Німеччини генерал-лейтенанта Інго Гергарца — кабінети не були захищені паролями.

Після того, як Die Zeit подав запит до Бундесверу 3 травня, там вирішили тимчасово припинити користуватися програмою та відключили всі свої облікові записи. 

Нагадаємо, у березні військова розвідка Німеччина почала розслідування інциденту з можливим витоком розмови офіцерів Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Taurus в Україні. 

Згодом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав причину, через яку стався інцидент.

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