В Бундесвері знову стався витік секретних даних — що відомо
У німецькому Бундесвері знову стався витік секретної інформації. Інформація про таємні відеонаради військових тривалий час була у відкритому доступні для користувачів інтернету.
Про це йдеться у розслідуванні німецького видання Die Zeit.
Витік даних Бундесверу
Журналісти видання виявили в Інтернеті тисячі посилань на відеоконференції Бундесверу із внутрішньою секретною інформацією.
Це свідчить про те, що будь-яка людина могла дізнатися розклад відеодзвінків, дані про тривалість, тему зустрічі та ім'я організатора.
Записи самих нарад у відкритий доступ не потрапили. Водночас витік даних оцінюють, як серйозний, тому що деякі онлайн-зустрічі мали секретний статус.
Під час розслідування було виявлено скомпрометовані дані про 6000 конференцій, але реальна кількість може бути набагато більшою.Причиною цього витоку вважають прогалину в системі безпеки програми для відеоконференцій Webex.
Журналісти змогли додатися до особистих кабінетів для відеоконференцій багатьох співробітників Бундесверу, зокрема голови ВПС Німеччини генерал-лейтенанта Інго Гергарца — кабінети не були захищені паролями.
Після того, як Die Zeit подав запит до Бундесверу 3 травня, там вирішили тимчасово припинити користуватися програмою та відключили всі свої облікові записи.
Нагадаємо, у березні військова розвідка Німеччина почала розслідування інциденту з можливим витоком розмови офіцерів Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Taurus в Україні.
Згодом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав причину, через яку стався інцидент.
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