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В Бундесвере снова произошла утечка секретных данных — что известно

5 мая 2024 16:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Бундесвере снова произошла утечка секретных данных — что известно
Немецкие военные. Фото: picture alliance/dpa
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В немецком Бундесвере снова произошла утечка секретной информации. Информация о тайных видеосовещаниях военных долгое время была в открытом доступном для пользователей интернете.

Об этом говорится в расследовании немецкого издания Die Zeit.

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Журналисты издания обнаружили в Интернете тысячи ссылок на видеоконференции Бундесвера с секретной внутренней информацией.

Это свидетельствует о том, что любой человек мог узнать расписание видеозвонков, данные о продолжительности, теме встречи и имени организатора.

Записи самих совещаний в открытый доступ не попали. В то же время утечку данных оценивают как серьезную, потому что некоторые онлайн-встречи имели секретный статус.

В ходе расследования были обнаружены скомпрометированные данные о 6000 конференциях, но реальное количество может быть гораздо больше. Причиной этой утечки считают пробел в системе безопасности программы для видеоконференций Webex.

Журналисты смогли добавиться к личным кабинетам для видеоконференций многих сотрудников Бундесвера, в том числе главы ВВС Германии генерал-лейтенанта Инго Гергарца — кабинеты не были защищены паролями.

После того как Die Zeit подал запрос в Бундесвер 3 мая, там решили временно прекратить использование программы и отключили все свои учетные записи.

Напомним, в марте военная разведка Германия начала расследование инцидента с возможной утечкой разговора офицеров Бундесвера о возможности использования дальнобойных ракет Taurus в Украине.

Впоследствии министр обороны Германии Борис Писториус назвал причину, по которой произошел инцидент.

Германия
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