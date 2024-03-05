У США відреагували на перехоплену росіянами розмову офіцерів Бундесверу

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Фото: AP

Російська пропаганда намагається створити на Заході враження про те, що нібито підтримка України знизилася і в країн різні погляди на це. При цьому росіяни поширюють інформацію, що на у війні з ними борються не Збройні сили України, а Північноатлантичний альянс.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на реакцію радника Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джона Кірбі на перехоплену росіянами розмову офіцерів Бундесверу.

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"Це доводить лише те, що росіяни хочуть посіяти розкол і розбрат та намагаються продемонструвати, ніби Захід розділений. Звісно, це жодним чином не відповідає дійсності", — переконаний Кірбі.

Представник адміністрації США наголосив, що РФ намагається створити ілюзію, що в західні країни, в тому числі Німеччині, мають розбіжності у підтримці України. При цьому Кірбі зауважив, що Німеччина підтвердила свою прихильність до України та заявила, що є "ключовим другом, союзником і партнером" у цих зусиллях.

"Вони (Німеччина — Ред.) дійсно посилили активність у підтримці України. Ми вдячні їм за це, ми вдячні канцлеру Шольцу за його лідерство", — підкреслив радник.

Як вказує Кірбі, Росія намагається поширити у світі дезінформацію, що нібито її війська воюють на фронті не із ЗСУ, а з силами НАТО.

"Путін хоче, щоб саме це думали люди, замість того, що сталося насправді в лютому два роки тому, коли він вирішив вдертися в сусідню країну, яка не становила загрози ні йому, ні комусь іншому", — зауважив представник Білого дому.

Нагадаємо, військова розвідка Німеччина почала розслідування інциденту з можливим витоком розмови офіцерів Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Taurus в Україні.

Також ми писали, що провідні представники німецького Бундестагу заявили, що західні країни не повинні дозволяти залякати себе президенту Росії Володимиру Путіну. Там вважають, що метою погроз диктатора є припинення підтримки України.