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В США отреагировали на перехваченный россиянами разговор офицеров Бундесвера

5 марта 2024 00:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В США отреагировали на перехваченный россиянами разговор офицеров Бундесвера
Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби. Фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российская пропаганда пытается создать на Западе впечатление о том, что якобы поддержка Украины снизилась и у стран разные взгляды на это. При этом россияне распространяют информацию, что в войне с ними борются не Вооруженные силы Украины, а Североатлантический альянс.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на реакцию советника Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джона Кирби на перехваченный россиянами разговор офицеров Бундесвера.

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"Это доказывает только то, что россияне хотят посеять раскол и раздор и пытаются продемонстрировать, будто Запад разделен. Конечно, это никоим образом не соответствует действительности", — убежден Кирби.

Представитель администрации США подчеркнул, что РФ пытается создать иллюзию, что у западных стран, в том числе Германии, есть разногласия в поддержке Украины. При этом Кирби отметил, что Германия подтвердила свою приверженность Украине и заявила, что является "ключевым другом, союзником и партнером" в этих усилиях.

"Они (Германия — Ред.) действительно усилили активность в поддержке Украины. Мы благодарны им за это, мы благодарны канцлеру Шольцу за его лидерство", — подчеркнул советник.

Как указывает Кирби, Россия пытается распространить в мире дезинформацию, будто ее войска воюют на фронте не с ВСУ, а с силами НАТО.

"Путин хочет, чтобы именно это думали люди, вместо того, что произошло на самом деле в феврале два года назад, когда он решил ворваться в соседнюю страну, которая не представляла угрозы ни ему, ни кому-либо другому", — отметил представитель Белого дома.

Напомним, военная разведка Германия начала расследование инцидента с возможной утечкой разговора офицеров Бундесвера о возможности использования дальнобойных ракет Taurus в Украине.

Также мы писали, что ведущие представители германского Бундестага заявили, что западные страны не должны позволять запугать себя президенту России Владимиру Путину. Там считают, что целью угроз диктатора является прекращение поддержки Украины.

США
Германия
россияне
пропаганда
Белый дом
Джон Кирби
Россия
офицеры

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