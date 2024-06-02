В Германии из-за отсутствия военного учета возникли серьезные проблемы с армией
Германия столкнулась с серьезными проблемами, связанными с отсутствием действующего военного учета граждан, состоящих в резерве Бундесвера. В результате страна не имеет необходимого количества солдат в случае начала боевых действий.
Об этом пишет немецкое издание Zein.
Германия имеет проблемы с военным учетом
Такая информация базируется на интервью главы комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман изданию медиагруппы Funke.
Штрак-Циммерман подвергла критике подход, согласно которому после завершения службы в немецкой армии не проходил реестр резервистов на военном учете. По ее словам, это происходило в последние десятилетия.
"Если бы мы смогли взять половину из них с соответствующим опытом в качестве резервистов, это было бы невероятным достоянием", — отметила чиновница.
Военнослужащие в Бундесвере
На сегодняшний день у Бундесвера (вооруженных сил Германии. — Ред.) есть большие проблемы с поиском достаточного количества солдат.
В конце прошлого года количество немецких военнослужащих сократилось до 181,5 тысячи. Принятый военным руководством план предусматривает, что к 2031 году общая численность сил вырастет до 203 тысяч солдат.
Напомним, в марте военная разведка Германии начала расследование инцидента с возможной утечкой разговора офицеров Бундесвера о возможности использования дальнобойных ракет Taurus в Украине.
Впоследствии министр обороны Германии Борис Писториус назвал причину, по которой произошел инцидент.
Читайте Новини.LIVE!