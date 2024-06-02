В Германии из-за отсутствия военного учета возникли серьезные проблемы с армией

Немецкие военнослужащие. Фото иллюстративный: EuroNews

Германия столкнулась с серьезными проблемами, связанными с отсутствием действующего военного учета граждан, состоящих в резерве Бундесвера. В результате страна не имеет необходимого количества солдат в случае начала боевых действий.

Об этом пишет немецкое издание Zein.

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Такая информация базируется на интервью главы комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман изданию медиагруппы Funke.

Штрак-Циммерман подвергла критике подход, согласно которому после завершения службы в немецкой армии не проходил реестр резервистов на военном учете. По ее словам, это происходило в последние десятилетия.

"Если бы мы смогли взять половину из них с соответствующим опытом в качестве резервистов, это было бы невероятным достоянием", — отметила чиновница.

Военнослужащие в Бундесвере

На сегодняшний день у Бундесвера (вооруженных сил Германии. — Ред.) есть большие проблемы с поиском достаточного количества солдат.

В конце прошлого года количество немецких военнослужащих сократилось до 181,5 тысячи. Принятый военным руководством план предусматривает, что к 2031 году общая численность сил вырастет до 203 тысяч солдат.

Напомним, в марте военная разведка Германии начала расследование инцидента с возможной утечкой разговора офицеров Бундесвера о возможности использования дальнобойных ракет Taurus в Украине.

Впоследствии министр обороны Германии Борис Писториус назвал причину, по которой произошел инцидент.