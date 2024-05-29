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Пісторіус закликав обговорювати удари по РФ непублічно

29 травня 2024 23:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Пісторіус закликав обговорювати удари по РФ непублічно
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що обговорення можливості України завдавати ударів по території Росії повинні відбуватися непублічно. Пісторіус наголосив на важливості навчань українських військових на системах ППО Patriot.

Про це, як пише Bild, він повідомив під час візиту на військовий полігон на півночі Німеччини у середу, 29 травня

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Пісторіус зазначив, що з точки зору військової тактики та стратегії, публічні дебати про потенційні дії є недоречними.

"Міжнародне право дозволяє все це. Те, що потім детально врегульовується між державами, як сказав вчора канцлер, є врегулюванням між державами", — зазначив міністр Німеччини.

Також Пісторіус висловив бажання залишити ці дискусії непублічними.

"Я не вірю, що Кремль скаже нам, що він готовий робити, де він готовий використовувати яку зброю", — додав він.

Пісторіус про навчання українських військових 

Борис Пісторіус висловився проти ідеї відправлення німецьких інструкторів до України для тренувань українських солдатів.

"Додаткова вартість, якої я не бачу, є непропорційною до ризику та зусиль, які доведеться докласти, і тому це не варіант для нас", — зазначив Пісторіус.

Однак, міністр також підкреслив важливість проведення тренувань для українських військових на системах ППО Patriot на території Німеччини.

Нагадаємо, Макрон підтримав ідею дозволити Україні бити західною зброєю по військових об'єктах на території Росії. Він не вважає, що надання далекобійної зброї Україні загострить конфлікт.

Також в Парламентській асамблеї НАТО закликають дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю. Раніше з таким закликом до країн Альянсу звернувся генсек НАТО Єнс Столтенберг.

росія
Німеччина
війна
Україна
Борис Пісторіус
війна в Україні

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