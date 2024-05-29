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Писториус призвал обсуждать удары по РФ непублично

29 мая 2024 23:01
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Бригадир София
редактор
Писториус призвал обсуждать удары по РФ непублично
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что обсуждение возможности Украины наносить удары по территории России должны происходить непублично. Писториус отметил важность учений украинских военных на системах ПВО Patriot.

Об этом, как пишет Bild, он сообщил во время визита на военный полигон на севере Германии в среду, 29 мая.

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Писториус отметил, что с точки зрения военной тактики и стратегии, публичные дебаты о потенциальных действиях неуместны.

"Международное право позволяет все это. То, что затем подробно регулируется между государствами, как сказал вчера канцлер, является урегулированием между государствами", — отметил министр Германии.

Также Писториус выразил желание оставить эти дискуссии непубличными.

"Я не верю, что Кремль скажет нам, что он готов делать, где он готов использовать какое-то оружие", — добавил он.

Писториус об обучении украинских военных

Борис Писториус высказался против идеи отправки немецких инструкторов в Украину для тренировок украинских солдат.

"Дополнительная стоимость, которую я не вижу, непропорциональна риску и усилиям, которые придется приложить, и поэтому это не вариант для нас", — отметил Писториус.

Министр также подчеркнул важность проведения тренировок для украинских военных на системах ПВО Patriot на территории Германии.

Напомним, Макрон поддержал идею разрешить Украине бить западным оружием по военным объектам на территории России. Он не считает, что предоставление дальнобойного оружия Украине обострит конфликт.

Также в Парламентской ассамблее НАТО призывают разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием. Ранее с таким призывом к странам Альянса обратился генсек НАТО Йенс Столтенберг.

россия
Германия
война
Украина
Борис Писториус
война в Украине

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